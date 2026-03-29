Services scolaires : l’État intervient pour corriger les dysfonctionnements

Le Ministère des Finances algérien a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles afin d’assurer la continuité des services essentiels au sein des collectivités locales, notamment la restauration et le transport scolaires. Cette décision vise à lever les blocages administratifs constatés sur le terrain et à garantir des conditions de scolarité stables pour les élèves.

Selon une instruction de la Direction générale du budget, datée du 18 mars 2026, ces mesures interviennent après que certains contrôleurs budgétaires ont refusé d’approuver des documents liés à la programmation financière dans plusieurs wilayas.

Face à cette situation, les autorités ont choisi d’agir rapidement pour éviter toute perturbation dans le fonctionnement des services publics locaux, en particulier ceux liés au secteur de l’éducation.

Flexibilité accrue pour les collectivités locales

La principale mesure consiste à autoriser, à titre exceptionnel, l’exécution des crédits budgétaires au sein de deux activités distinctes, mais relevant du même programme dédié au soutien des collectivités locales.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport en Algérie : gratuité, -80 %… un nouveau dispositif social entre en vigueur

Cette flexibilité permettra aux communes de mieux gérer leurs ressources financières et de dépasser les obstacles administratifs qui freinaient l’engagement de certaines dépenses.

Focus sur les services scolaires essentiels

Ces dispositions concernent directement des services essentiels comme :

la restauration scolaire ,

, le transport des élèves,

l’entretien et le fonctionnement des écoles primaires.

Ces secteurs dépendent fortement des budgets communaux et jouent un rôle clé dans le quotidien des élèves, notamment dans les zones rurales et isolées.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport en Algérie : réception de 559 bus en provenance de Chine et d’Allemagne

Stabilité du parcours scolaire

En assurant la continuité de ces services, le Ministère des Finances algérien entend préserver la stabilité du parcours scolaire et améliorer les conditions de scolarisation.

La restauration scolaire reste un pilier fondamental, particulièrement dans les régions éloignées, où elle contribue directement à la présence régulière des élèves en classe. De même, le transport scolaire constitue un levier important pour lutter contre le décrochage.

Stratégie globale pour améliorer les services publics

Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à améliorer la gestion des collectivités locales et la qualité des services publics. Les autorités ont, ces dernières années, multiplié les initiatives pour renforcer les moyens des communes, notamment à travers l’augmentation des capacités de restauration scolaire, la modernisation des moyens de transport et la simplification des procédures budgétaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Le maire d’une APC à Alger jugé pour avoir détourné 5 milliards