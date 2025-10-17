Services financiers et Internet : l’État accélère sa transition numérique

Le ministère de la Poste et des Télécommunications se prépare à élargir les usages de la carte monétique “Edhahabia” d’Algérie Poste. Celle-ci permettra bientôt non seulement le paiement classique, mais aussi les transactions via mobile, le paiement des factures, le commerce en ligne et le transfert d’argent numérique.

Selon un document officiel adressé au député Abdelrahmane Salhi, le ministre a précisé que ce projet s’inscrit dans un programme national de généralisation du paiement électronique et de promotion de l’inclusion financière.

Le plan prévoit le développement de nouvelles catégories de cartes, telles que la carte Premium, la carte étudiante et des cartes personnalisées pour chaque catégorie d’usagers. Ces produits seront dotés de technologies de chiffrement avancées pour renforcer la sécurité et la protection des données.

Parallèlement, les services numériques d’Algérie Poste seront modernisés : l’application BaridiMob offrira davantage de fonctionnalités, dont la gestion complète du compte, le paiement en ligne, et les transferts instantanés entre particuliers.

Modernisation du réseau et généralisation de la fibre optique

Dans le même cadre, le ministre a confirmé que le projet de déploiement national de la fibre optique avance rapidement. Selon ses déclarations, 2,6 millions de foyers sont désormais raccordés à cette technologie à travers le pays, contre seulement 53 000 en 2020.

Ce progrès s’explique par les plans annuels mis en œuvre par Algérie Télécom, qui visent une couverture intégrale du territoire national d’ici 2027. Des campagnes de proximité ont également été menées pour sensibiliser les citoyens aux avantages de la fibre optique et encourager l’adoption des services numériques.

Le ministère insiste enfin sur la nécessité d’un renforcement continu de la cybersécurité, en déployant des systèmes intelligents capables de détecter les opérations suspectes et de protéger les données personnelles des utilisateurs.