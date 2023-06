Depuis quelques années, le phénomène de « services de l’Aid el-Adha payants » a fait son apparition. Au début peu populaire, cette tendance prend de plus en plus d’ampleur à une époque où le confort, la facilité et la praticité prennent une place primordiale au quotidien.

Certaines pages sur les réseaux sociaux font des services de nettoyage des entrailles de mouton (douara) et du Bouzellouf à domicile leur spécialité. À quels prix sont proposés ces services ? Et, surtout, à qui s’adressent-ils ?

Nettoyage de « Bouzellouf » et de « Douara » payant pour l’Aïd el-Adha : qu’en pensent les consommateurs ?

Les services proposés consistent généralement à vider, désinfecter et découper les entrailles du mouton, ainsi qu’à nettoyer la tête et les pattes de l’animal (Bouzellouf) des poils et du sang résiduel. Ces derniers sont débarrassés de leur pilosité à l’aide du feu (chalumeau le plus souvent), puis rincés à l’eau propre.

Une succession de taches fastidieuses que certaines (et certains) ne veulent ou ne peuvent pas accomplir le jour de la célébration religieuse. La solution ? Faire appel à des services de nettoyage via les réseaux sociaux en échange d’une somme préalablement convenue.

Ces offres, bien que récentes, sont fortement encouragées par les followers, en particulier lorsque cela concerne des femmes au foyer à la recherche d’un revenu supplémentaire.

Nettoyage, préparation et assaisonnement de Douara : des offres « spéciales » 2ᵉ jour de l’Aïd

Même si elles ne sont pas spécifiques à une catégorie précise, ces offres visent principalement les femmes actives (travailleuses) et celles en incapacité physique d’accomplir les tâches rituelles de l’Aïd. Néanmoins, ces services sont de plus en plus sollicités dernièrement par des clients en manque d’espace et/ou ne désirant pas salir leurs domiciles.

Au-delà du nettoyage, certaines vont encore plus loin en proposant la préparation de « Assbane » le deuxième jour de l’Aïd par exemple. Le Bouzellouf, généralement préparé le jour même, peut aussi être délégué à une « nettoyeuse » le 2ᵉ jour.

Pour ce qui est des tarifs, chaque prestataire propose ses propres prix. Toutefois, la moyenne pour un service de nettoyage de Bouzellouf et de Douara vacille entre 5 000 et 10 000 DA, dépendamment de la région.