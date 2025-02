Services consulaires: l’ambassade de Belgique à Alger annonce une nouvelle procédure de rendez-vous

À partir du 1ᵉʳ mars 2025, l’ambassade de la Belgique en Algérie mettra en place un nouveau système de prise de rendez-vous en ligne pour les services consulaires. Cette initiative vise à faciliter la procédure pour les ressortissants belges et les voyageurs algériens.

Dans un nouveau communiqué officiel, mis en ligne le 10 février 2025, la représentation diplomatique de la Belgique en Algérie annonce des changements qui interviendront à partir du 1ᵉʳ mars prochain.

Services consulaires : nouvelle procédure de prise de rendez-vous à l’ambassade de la Belgique en Algérie

Dans son communiqué, l’ambassade de la Belgique en Algérie dévoile un nouveau système de prise de rendez-vous en ligne visant à faciliter l’accès aux services consulaires. Par ailleurs, les e-rendez-vous seront désormais accessibles 24h/24.

Cette nouvelle procédure est destinée à offrir un service plus fluide et plus efficace. Et ce, de manière à permettre aux citoyens concernés de prendre un rendez-vous au moins trois jours à l’avance. Notamment via les liens suivants :

Site en français : https://appointment.diplomatie.be/…/9e3f156e-8140…/fr-BE/li

Ou via le site de l’ambassade de la Belgique en Algérie (cliquer ici).

Par ailleurs, le communiqué informe qu’après la mise en place de cette nouvelle procédure, il n’est plus nécessaire d’appeler l’ambassade par téléphone pour prendre un rendez-vous. Il importe de souligner qu’après chaque réservation en ligne, une confirmation sera envoyée automatiquement. Cette dernière sera accompagnée d’un rappel 24 heures avant la date prévue.

Voici les services disponibles via les E-Rendez-vous

Ce service fournit, également, des informations sur les documents requis pour chaque service et les procédures à suivre. D’ailleurs, l’ambassade appelle à lire attentivement le message de confirmation pour s’assurer d’apporter le dossier complet et le montant exact, le jour du rendez-vous, ainsi que la présence, si nécessaire, des personnes concernées.

Le calendrier des services disponibles via les E-rendez-vous s’affiche comme suit :

Du dimanche au jeudi (9 h 00 – 11 h 15) : preuve de vie, charge étudiante (seule signature de l’annexe 32) ;

: preuve de vie, charge étudiante (seule signature de l’annexe 32) ; Du lundi au jeudi (9 h 00 – 11 h 15) : service passeport (demande, collecte, passeport temporaire/temporaire), Carte d’identité (demande, frais, activation), Signature de la déclaration de nationalité, Collecte et paiement des certificats consulaires, Biométrie de pré-enregistrement, Collecte et soumission de documents, Inscription / enregistrement d’un nouveau-né ;

: service passeport (demande, collecte, passeport temporaire/temporaire), Carte d’identité (demande, frais, activation), Signature de la déclaration de nationalité, Collecte et paiement des certificats consulaires, Biométrie de pré-enregistrement, Collecte et soumission de documents, Inscription / enregistrement d’un nouveau-né ; Uniquement le dimanche et le jeudi (9 h 00 – 11 h 15) : Mariage (AGHB).

Avec la mise en place de cette nouvelle procédure de prise de rendez-vous, les ressortissants belges et les voyageurs algériens bénéficieront d’un accès facilité à ces services.

