Service perturbé chez Algérie Télécom aujourd’hui : Fermeture de toutes les agences dès 16h

Alger, 12 décembre 2024 – Algérie Télécom a annoncé ce jeudi la suspension temporaire de l’ensemble de ses agences à travers le territoire national, en raison d’une opération de mise à jour de son système informatique.

Dans un communiqué, L’opérateur public a indiqué que toutes ses agences et points de vente fermeront leurs portes ce jeudi 12 décembre à partir de 16 heures.

Par ailleurs, Algérie Télécom a précisé que ses plateformes de paiement électronique seront également indisponibles de 22 heures ce soir jusqu’à 10 heures du matin vendredi, le temps d’effectuer des opérations de maintenance.

Cette interruption de service, bien que nécessaire pour améliorer la qualité des services proposés, risque de causer quelques désagréments aux clients de l’opérateur.

Algérie Télécom et Djezzy révolutionnent l’expérience numérique avec TWINBOX

Alors qu’Algérie Télécom annonce la suspension temporaire de ses agences et plateformes de paiement électronique pour procéder à une mise à jour de son système informatique, l’opérateur public dévoilait mardi dernier, en parallèle, une innovation majeure destinée à révolutionner l’expérience numérique des Algériens : TWINBOX.

Ce dispositif innovant, présenté lors d’un événement haut en couleur, promet de transformer la manière dont les Algériens consomment les contenus multimédias.

TWINBOX, c’est bien plus qu’une simple box internet. C’est un véritable concentré de divertissement et de services, conçu pour répondre aux besoins de toute la famille. Les amateurs de sport pourront vibrer au rythme des plus grands championnats européens, tandis que les férus de culture trouveront leur bonheur dans une vaste bibliothèque de contenus.

Les plus jeunes ne sont pas en reste avec une sélection de jeux vidéo adaptés et des contenus éducatifs développés par des start-ups algériennes.

Pour faciliter l’expérience utilisateur, TWINBOX s’intègre parfaitement aux écosystèmes numériques d’Algérie Télécom. Les clients pourront ainsi gérer leurs abonnements, consulter leurs factures et recharger leur crédit en toute simplicité.

En soutenant les start-ups locales, Algérie Télécom et Djezzy contribuent à renforcer l’écosystème numérique national et à promouvoir l’innovation. Cette démarche est en ligne avec la volonté des deux opérateurs de placer l’Algérie à l’avant-garde de la révolution numérique.

L’équipe d’Algérie Télécom ne compte pas en rester là. De nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus sont d’ores et déjà en préparation pour enrichir encore davantage l’offre TWINBOX.