SERVICE NATIONAL : Tebboune donne la carte militaire aux jeunes nés avant cette date

ALGER, le 19 juin 2024 – Le ministère de la Défense nationale a annoncé l’exonération des jeunes citoyens nés avant le 1ᵉʳ janvier 1995 et non encore recrutés de leurs obligations de service national.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, les jeunes concernés sont invités à se présenter aux centres de service national afin d’accomplir les procédures administratives, munis d’une copie de la carte d’identité nationale et de deux photos d’identité.

Le communiqué a fixé un calendrier pour le passage des personnes concernées par l’exemption devant les centres de service national, en fonction du mois de naissance de chaque personne :

Les personnes nées en janvier : du 30 juin au 4 juillet 2024

2024 Les personnes nées en février : du 7 au 11 juillet 2024

2024 Les personnes nées en mars : du 14 au 18 juillet 2024

2024 Les personnes nées en avril : du 21 au 25 juillet 2024

2024 Les personnes nées en mai : du 28 juillet au 1ᵉʳ août 2024

2024 Les personnes nées en juin : du 4 au 8 août 2024

2024 Les personnes nées en juillet : du 11 au 15 août 2024

2024 Les personnes nées en août : du 18 au 22 août 2024

2024 Les personnes nées en septembre : du 25 au 29 août 2024

2024 Les personnes nées en octobre : du 1ᵉʳ au 5 septembre 2024

2024 Les personnes nées en novembre : du 8 au 12 septembre 2024

2024 Les personnes nées en décembre : du 15 au 19 septembre 2024

🟢 À LIRE AUSSI :SERVICE NATIONAL – ALGÉRIE : le MDN annonce deux (2) bonnes nouvelles

Dans une lettre adressée au président Abdelmadjid Tebboune et au chef d’état-major par intérim, le général-major Saïd Chengriha, les jeunes nés entre 1990 et 1995 avaient évoqué “des circonstances particulières et sociales” qui ne leur permettaient pas d’accomplir leur service national.

Dispensation du service national pour les jeunes nés avant 1995

Parmi ces raisons, ils citaient notamment le fait d’être le soutien de famille, d’avoir des problèmes de santé ou d’avoir dépassé l’âge limite pour effectuer le service militaire.

“Oui, nous reconnaissons que c’est un devoir et un honneur national, mais chacun d’entre nous a ses propres circonstances particulières et sociales qui ne lui permettent pas de le faire malgré lui. Il y a ceux qui sont le soutien de famille, ceux qui sont malades et ceux qui sont diplômés et qui ont atteint un âge où ils ne peuvent malheureusement plus exercer leur devoir national.”, précisent-ils.

🟢 À LIRE AUSSI : SERVICE NATIONAL – ALGÉRIE : le MDN publie une annonce importante

“Nous, la génération de 1990 à 1995, avons également souffert des expériences du système éducatif. Nous avons étudié la sixième année primaire et la quatrième année moyenne, ce qui nous a fait perdre deux années de notre vie. Et maintenant, le service national veut son dû de nous. Aujourd’hui, nous implorons le président Abdelmadjid Tebboune de nous exempter du service, car nous ne sommes pas des rebelles, mais les jeunes de l’Algérie et son avenir.”, rajoutent-ils.