Service national et allocation chômage : ce qui attend les bénéficiaires appelés sous les drapeaux

Les bénéficiaires de l’allocation chômage convoqués pour effectuer leur service national devront suspendre leur aide financière le temps de leur engagement militaire. Une fois leur mission terminée, ils pourront en faire la demande de réactivation, sous réserve de fournir les documents requis.

C’est ce qu’a confirmé le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, F. Ben Taleb, en réponse à une interpellation parlementaire. Selon ses explications, la réglementation en vigueur impose aux allocataires d’informer les services de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) dès la réception de leur convocation au service national, sous peine de suspension de l’aide et d’un possible remboursement des sommes perçues indûment.

Allocation chômage – Service national : une suspension temporaire, mais une réactivation possible sous conditions

En effet, l’allocation chômage est régie par le décret exécutif 22-70 du 10 février 2022. Ce texte fixe les conditions d’octroi et de maintien de cette aide destinée aux jeunes chômeurs en attente d’un emploi. Parmi ces conditions figure l’obligation de justifier sa situation vis-à-vis du service national. Ainsi, un allocataire appelé sous les drapeaux doit suivre les démarches suivantes :

Se présenter à l’agence locale de l’emploi dès réception de l’ordre d’incorporation ;

Fournir une copie de la convocation pour enclencher la suspension de l’allocation ;

Une fois le service national accompli, fournir la carte d’accomplissement pour réactiver l’aide ;

Par ailleurs, le ministre a précisé que toute perception d’allocation pendant la période du service national est considérée comme un trop-perçu et devra être remboursée.

Afin d’assurer une gestion stricte et transparente de l’allocation chômage, l’ANEM a mis en place une plateforme numérique dénommée « Minha ». Ce système permet :

De vérifier en temps réel l’éligibilité des bénéficiaires ;

D’envoyer des notifications en cas de suspension ou de mise à jour du dossier ;

D’assurer le suivi des dossiers avec une mise en cohérence des données issues de différents organismes (ANEM, ministère de la Défense, CNAS, etc.) ;

En parallèle, les bénéficiaires sont rappelés à leur obligation de mettre à jour leurs informations personnelles, notamment en cas de changement de numéro de téléphone ou de situation matrimoniale. Faute de quoi, ils risquent une suspension de leur aide.

Allocation chômage « Minha » en Algérie : quelques chiffres sur les suspensions et réactivations

Depuis le lancement du dispositif, 175 allocataires ont vu leur aide suspendue en raison de leur incorporation au service national. Parmi eux, 134 ont déjà pu récupérer leur allocation après régularisation. Les 41 restants attendent la fin de leur engagement pour faire les démarches nécessaires.

En outre, le ministère rappelle que tout bénéficiaire refusant de se conformer aux procédures peut voir son aide définitivement supprimée.

De plus, pour garantir l’efficacité de ce programme et prévenir les abus, l’ANEM multiplie les campagnes de sensibilisation à destination des allocataires. Un numéro vert est également mis à leur disposition pour répondre à leurs interrogations et faciliter leurs démarches.

En définitive, avec un contrôle renforcé et une digitalisation accrue, le ministère du Travail entend garantir que cette aide continue de bénéficier aux jeunes en recherche d’emploi, tout en évitant les dérives.