Service national : sursis, dispense, binationaux, les démarches des Algériens de l’étranger

Tout Algérien âgé de 19 ans et plus reste soumis au service national, même s’il vit à l’étranger. Recensement, sursis pour études, dispense ou cas des binationaux : chaque situation appelle une démarche précise. Voici ce qu’il faut faire auprès de son consulat pour régulariser sa situation.

Service national algérien : quelles obligations pour les Algériens vivant à l’étranger ?

La loi n° 14-06 du 9 août 2014 relative au service national encadre cette obligation. Elle s’applique à tous les citoyens algériens âgés de 19 ans révolus. Les jeunes de la diaspora restent donc concernés, y compris lorsqu’ils sont nés hors d’Algérie.

La démarche commence plus tôt, avec le recensement. Il concerne tous les citoyens qui atteignent 17 ans dans l’année, qu’ils résident en Algérie ou à l’étranger. Le recensement se déroule du 2 janvier au 30 septembre de chaque année.

À l’étranger, les représentations diplomatiques et consulaires assurent l’inscription sur les tableaux de recensement. Elles traitent aussi les demandes de sursis, de dispense et de duplicata. Le service compétent relève de la section juridique et sociale du consulat de rattachement.

Recensement au consulat dès 17 ans : les documents à fournir selon sa nationalité

Le jeune recensé reçoit une attestation de recensement. S’il est absent, son tuteur légal peut demander l’inscription à sa place. Le dossier varie selon que l’intéressé possède ou non la nationalité française.

Pour un Algérien sans nationalité française, le consulat de Paris demande un formulaire de renseignements, la copie intégrale de l’acte de naissance et la carte d’identité algérienne. Il faut y joindre la carte consulaire, ou celle du tuteur pour un mineur, et le titre de séjour. Un certificat de scolarité ou un justificatif d’activité et quatre photos complètent le dossier.

Pour un binational, le dossier comprend en plus la déclaration d’option et le certificat des services. La préfecture établit la première après le recensement en mairie, et le bureau du service national français délivre le second sur demande. La carte d’identité française remplace alors le titre de séjour.

Sursis au service national : comment le renouveler pendant ses études ?

Le sursis permet de reporter l’obligation pendant la durée des études ou de la formation. Il se renouvelle jusqu’à leur achèvement. Il n’est en revanche pas accordé à un diplômé qui s’inscrit dans un cursus de même niveau ou d’un niveau inférieur.

Pour un renouvellement, il faut présenter l’ancienne carte ou l’attestation de report, avec un certificat de scolarité ou de stage de l’année en cours. Le dossier comprend aussi deux photos, une copie du titre de séjour et la carte consulaire. Le jeune mineur fournit la carte de son tuteur légal, avec une copie du livret de famille.

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Dispense du service national : motifs, conditions et documents nécessaires

La dispense dégage définitivement des obligations du service national. La loi la réserve notamment aux cas sociaux dignes d’intérêt, examinés par une commission. À l’étranger, l’intéressé doit obligatoirement se présenter devant la commission ministérielle du service national.

Pour un soutien de famille, le dossier comprend un formulaire, une demande manuscrite et la copie intégrale de l’acte de naissance. Il faut y ajouter la carte consulaire, obligatoire à 19 ans, un contrat de travail et les trois dernières fiches de paie. L’état civil de la famille et un justificatif de non-activité ou d’incapacité des parents complètent le dossier.

L’exemption pour raison médicale exige un dossier médical prouvant la maladie ou le handicap. Le demandeur fournit aussi l’acte de naissance, sa carte consulaire, sa carte d’identité algérienne et quatre photos. Le consulat traite enfin des dispenses dans le cadre des mesures présidentielles, avec un dossier proche, complété par la carte de résidence et un certificat de scolarité ou d’activité.

Binationaux franco-algériens : comment régulariser sa situation militaire ?

Les jeunes qui possèdent la double nationalité franco-algérienne relèvent d’un régime particulier. L’accord algéro-français du 11 octobre 1983 leur laisse le choix d’effectuer le service militaire en Algérie ou en France. Ceux qui ont accompli leurs obligations françaises doivent ensuite en justifier auprès du consulat.

Le consulat général d’Algérie à Paris reçoit ces dossiers par courrier. Il faut envoyer une demande manuscrite signée, avec l’empreinte de l’index gauche et ses coordonnées complètes. Le dossier comprend aussi le certificat de participation à la Journée défense et citoyenneté, ou tout justificatif vis-à-vis du service militaire français.

l’article 3 de l’accord algéro-français ;

deux copies intégrales de l’acte de naissance ;

une copie de la carte d’immatriculation consulaire et de la carte d’identité française ;

un certificat de scolarité, ou un justificatif d’activité professionnelle ou de non-emploi ;

quatre photos d’identité récentes ;

une enveloppe timbrée à son adresse, avec un avis de réception.

Le consulat établit une attestation de dépôt du dossier, qu’il envoie par courrier. La commission ministérielle du service national examine ensuite les dossiers, et le consulat notifie sa décision à l’intéressé. Il faut donc suivre la démarche jusqu’à cette décision.

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Service national non régularisé : quels risques pour les Algériens de 25 ans et plus ?

La loi prévoit des conséquences lourdes en cas de négligence. Un citoyen qui atteint 25 ans sans s’être fait recenser, ni présenté à la sélection médicale, est considéré comme insoumis. Il peut alors faire l’objet d’une plainte devant le tribunal militaire.

Une situation non régularisée pèse aussi sur l’avenir professionnel en Algérie. Sans situation régulière vis-à-vis du service national, un citoyen ne peut pas être recruté dans le secteur public ou privé. Il ne peut pas non plus exercer une profession libérale.

Mieux vaut donc anticiper la démarche plusieurs mois avant un voyage. Il est conseillé de garder sur soi sa carte de sursis ou de dispense pendant tout séjour en Algérie. Certains consulats fixent en outre une date limite annuelle de dépôt des dossiers, et il est recommandé de vérifier auprès de son consulat de rattachement avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

Service national à l’étranger : les démarches selon chaque situation

17 ans dans l’année : recensement entre le 2 janvier et le 30 septembre, avec un dossier différent selon la nationalité.

recensement entre le 2 janvier et le 30 septembre, avec un dossier différent selon la nationalité. Études ou formation : sursis, renouvelable jusqu’à la fin des études, avec un certificat de scolarité de l’année en cours.

sursis, renouvelable jusqu’à la fin des études, avec un certificat de scolarité de l’année en cours. Soutien de famille : dispense, avec demande manuscrite, acte de naissance, carte consulaire, contrat de travail, fiches de paie et état civil de la famille.

dispense, avec demande manuscrite, acte de naissance, carte consulaire, contrat de travail, fiches de paie et état civil de la famille. Maladie ou handicap : exemption médicale, avec carte consulaire, carte d’identité algérienne, photos et dossier médical.

exemption médicale, avec carte consulaire, carte d’identité algérienne, photos et dossier médical. Binational franco-algérien : dossier par courrier, avec certificat JDC, actes de naissance, carte consulaire, carte d’identité française et photos.

dossier par courrier, avec certificat JDC, actes de naissance, carte consulaire, carte d’identité française et photos. Carte perdue ou abîmée : demande de duplicata de la carte de sursis, de dispense ou du livret militaire auprès du consulat.

Avant le départ, pensez aussi aux règles de déclaration de l’argent en douane. Les jeunes adultes doivent par ailleurs veiller à la validité de leur titre de séjour français. Notre article sur les frais de renouvellement du certificat de résidence détaille cette démarche.