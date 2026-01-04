Service national : communiqué important pour les Algériens en France

Depuis Lille, le Consulat général d’Algérie a officiellement lancé l’opération de recensement liée au service national pour la classe 2029.

Derrière cette annonce administrative, une réalité très concrète pour des familles installées dans le nord de la France, appelées à respecter des délais précis et des règles strictes. Qui est concerné, quand agir et comment constituer son dossier ? Voici ce qu’il faut retenir.

Service national : quels Algériens sont concernés par le recensement à Lille ?

Le communiqué s’adresse aux ressortissants algériens inscrits auprès du Consulat général d’Algérie à Lille et résidant dans quatre départements français : le Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne et la Somme. Sont concernés les jeunes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, soit la classe 2029 du service national.

Pour ces familles, le recensement ne relève pas d’une simple formalité optionnelle. Il s’inscrit dans un cadre administratif clairement défini par les autorités algériennes, via leurs représentations diplomatiques à l’étranger. Ainsi, cette étape permet l’inscription des intéressés dans les bases de données officielles et conditionne le traitement futur de leur situation au regard du service national.

Un calendrier officiel étalé sur neuf mois, sans prolongation annoncée

Par ailleurs, le Consulat général d’Algérie à Lille fixe une période précise pour cette opération. Selon le communiqué, le recensement se déroulera du 2 janvier au 30 septembre 2026. Cette fenêtre constitue le seul délai officiel pour le dépôt des dossiers.

Cette durée relativement longue vise à laisser aux familles le temps de rassembler les pièces exigées et d’accomplir la démarche sans précipitation. Passé ce délai, aucun aménagement n’est évoqué dans le texte officiel, ce qui souligne l’importance du respect du calendrier.

Dossier de recensement du service national : les documents exigés par le consulat

Pour être recevable, le dossier doit être complet. Le Consulat général d’Algérie à Lille précise clairement les pièces à fournir. Les familles concernées doivent préparer :

Un acte de naissance du jeune concerné

Deux photos d’identité

Une copie de la carte d’immatriculation consulaire du tuteur légal

Ces documents permettent d’identifier le ressortissant, de vérifier son rattachement consulaire et d’établir la responsabilité légale du représentant, notamment lorsque l’intéressé est mineur.

Où et comment déposer le dossier auprès du Consulat d’Algérie à Lille ?

En outre, deux options sont prévues pour le dépôt des dossiers liés au service national. La première consiste à se rendre directement au Bureau du service national, situé à l’annexe du Consulat général d’Algérie à Lille, à l’adresse suivante : 02 Square Rameau, 59800 Lille. Ce bureau assure la réception, l’enregistrement et la transmission des dossiers vers les services compétents.

Les familles résidant loin du siège consulaire peuvent également envoyer leurs dossiers par voie postale à l’adresse officielle du consulat : Consulat Général d’Algérie à Lille, 120 rue Solferino, 59800 Lille. Ainsi, cette solution permet d’accomplir la procédure sans déplacement.