Service National : appel important du MDN aux Algériens nés en cette année

Le ministère de la Défense nationale a lancé un rappel important pour les jeunes Algériens nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, il est temps de retirer les ordres de sélection médicale en vue de l’accomplissement du service national, conformément aux dispositions de la loi n°14-06 du 9 août 2014 relative au service national.

Cette étape constitue la première formalité obligatoire pour tout citoyen concerné, et son respect conditionne l’accès aux droits relatifs au report ou à l’exemption.

La direction du service national précise que les jeunes concernés doivent se présenter personnellement auprès des communes de naissance ou des structures de service national dont ils dépendent pour récupérer leur convocation médicale.

🟢 À LIRE AUSSI : Parkings à étages, monorail… voici le plan mis en route pour libérer Alger des bouchons

Tout manquement à cette obligation entraîne la déclaration automatique du citoyen comme « apte à la sélection » et la perte du droit de demander une exemption. Dans ce cas, le jeune sera appelé à accomplir son service avec la promotion de son âge.

Une organisation pensée pour ne pas freiner l’insertion professionnelle

Conscient des impératifs de la vie professionnelle, l’état a prévu que la convocation au service national ne constitue pas un obstacle pour les jeunes qui commencent leur carrière. Les citoyens peuvent ainsi reporter leur service jusqu’au moment de leur convocation, après avoir entamé leur activité professionnelle.

🟢 À LIRE AUSSI : « Récompenses financières » : Boudjemaâ annonce un nouveau cadre légal pour les lanceurs d’alerte

Par ailleurs, la sécurité et l’accompagnement des jeunes sont assurés. L’État prend en charge toute responsabilité en cas d’accident survenu lors des déplacements et verse une indemnité forfaitaire pour les frais de transport.

Les recours et possibilités pour les candidats au service national

Le dispositif légal prévoit plusieurs options pour les citoyens :

Demande de report : possibilité de repousser la date de recrutement en cas de contraintes professionnelles ou académiques.

: possibilité de repousser la date de recrutement en cas de contraintes professionnelles ou académiques. Exemption pour raisons médicales : tout candidat présentant une maladie ou un trouble psychologique peut solliciter un examen médical complémentaire avant son incorporation.

: tout candidat présentant une maladie ou un trouble psychologique peut solliciter un examen médical complémentaire avant son incorporation. Fichage et documents justificatifs : pour obtenir un second contrôle médical, il faut présenter une demande écrite accompagnée d’un justificatif médical au centre de service national ou au centre régional affilié.

🟢 À LIRE AUSSI : En 2026, ces « infractions » routières basculent en « délits » passibles de lourdes peines de prison

Ces mesures s’adressent à tous les citoyens qualifiés, sauf aux individus soumis à des procédures judiciaires militaires, dits « réfractaires », pour lesquels les privilèges de report et d’exemption ne s’appliquent pas. L’âge critique fixé est 25 ans, à partir duquel le jeune est automatiquement considéré comme réfractaire, sauf cas de force majeure.

La loi n°14-06 rappelle que le non-respect des convocations à l’inscription et à la sélection expose le citoyen à la perte de ses droits, notamment en matière de report ou d’exemption. Cette situation inquiète particulièrement de nombreux jeunes qui ont récemment réussi des concours ou suivent des formations spécialisées. Le ministère insiste sur la vigilance et recommande de régulariser rapidement sa situation pour éviter toute complication futur