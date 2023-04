SERVICE NATIONAL – ALGÉRIE : le MDN annonce deux (2) bonnes nouvelles

La simple évocation de la combinaison de mots « service national » suscite chez les jeunes Algériens stress et angoisse tant les démarchent qui accompagnent ce devoir constitutionnel sont fastidieuses. En plus du rôle décisif que la possession de la carte militaire joue dans l’avenir professionnel de ces jeunes.

Ainsi, que ce soit pour s’inscrire, passer la visite médicale, demander un sursis ou une exemption, il faut se lever de bonheur pour aller au bureau de recrutement le plus proche. Et là, le futur appelé, en compagnie de dizaines d’autres, devra attendre de longues heures avant que le sergent ne prononce son nom.

Pour remédier à cette situation, la Direction du service national au sein du MDN (ministère de la Défense nationale) compte introduire prochainement un ensemble de nouveautés qui visent à moderniser et à simplifier les démarches liées au service national, à travers, notamment, l’informatisation.

Un numéro vert, un site web interactif : les nouveautés du service militaire en Algérie

Ainsi donc, le journal Echoroukonline a fait savoir, dans son édition du samedi 15 avril, que la Direction du service national au sein du MDN compte lancer, « dans les prochains jours », un numéro vert. Celui-ci aura pour rôle de répondre aux préoccupations des citoyens concernant les inscriptions, les ordres d’appel, le recrutement et les demandes de sursis. De la sorte, les jeunes et leurs parents n’auront plus à se déplacer aux bureaux de recrutement pour pareils renseignements.

En plus du numéro vert, la Direction du service national prévoit également de mettre en place un site web interactif, indique la même source. Sur ce dernier, les jeunes algériens pourront connaître, depuis chez eux, directement sur leur téléphone, leur situation vis-à-vis du service national. Une solution à même d’éviter beaucoup de désagrément aux jeunes hommes qui cherchent du travail et à ceux qui envisagent de faire un voyage.

Auparavant, le ministère de la Défense avait pris plusieurs mesures ayant pour but d’encourager les jeunes à accomplir leur service militaire : (a) réduction de la durée du service à 12 mois, au lieu de 18 ; (b) remboursement des frais de transport lors de la visite médicale ; (c) augmentation des primes allouées aux appelés ; (d) comptabilisation de la durée du service national dans l’expérience professionnelle du futur candidat à l’embauche.

En résumé

Le MDN compte, dans les prochains jours, mettre en place 2 nouveaux outils afin de faciliter les démarches liés au service national :