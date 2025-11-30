Carte militaire : une procédure officielle lancée pour régulariser ces deux classes

Le député à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Arfis Marouane, a adressé une correspondance au Premier Ministre, Sifi Ghrieb, sollicitant l’émission d’un décret spécial visant à exempter les jeunes nés en 1995 et 1996 des obligations du Service National.

Cette démarche intervient après que des milliers de jeunes se sont retrouvés dans des situations juridiques et professionnelles « gelées » en raison de leur incapacité à accomplir leur service à temps, que ce soit pour des raisons académiques, sociales ou de santé.

Arfis Marouane a souligné qu’un grand nombre de jeunes Algériens, nés en 1995 et 1996, n’ont pas pu effectuer leur Service National dans les délais impartis. Il attribue cela à des causes objectives liées à la poursuite de leurs études, à des stages professionnels et scientifiques, ou à des circonstances sociales et sanitaires particulières.

Le parlementaire a mis en lumière le fait que ces jeunes, approchant désormais de la trentaine, se retrouvent dans une situation légale et professionnelle bloquée. Ce statut les empêche concrètement de participer aux concours de recrutement ou de bénéficier de leurs pleins droits en tant que citoyens.

« Ces jeunes ne refusent pas de servir leur patrie, mais ils attendent de vous une décision équitable par l’émission d’un décret d’exemption général, qui leur permettrait de régulariser leur situation et de contribuer à l’édification de l’Algérie avec toute leur énergie et leurs compétences », a ajouté Arfis Marouane.

Il est à noter que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déjà signé le 25 juin 2020 un décret présidentiel exemptant de l’accomplissement du Service National Obligatoire les citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020 et qui n’avaient pas été enrôlés.

Plus récemment, le 19 juin 2024, le Ministère de la Défense Nationale avait annoncé l’exemption des jeunes citoyens nés avant le 1er janvier 1995 et n’ayant pas été enrôlés. Cette décision était basée sur les dispositions du décret présidentiel n° 24-184 du 11 juin 2024, portant sur l’exemption de certains citoyens soumis aux obligations du Service National.

