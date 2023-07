Serrure de Porte Intelligente Tediton F7 : Multilingue et Communication Avancée

Découvrez la commodité multilingue et la communication avancée avec la serrure de porte intelligente Tediton F7 alimentée par Tuya Intercom

En tant que leader dans le domaine de la maison intelligente, Tediton a annoncé qu’il lancera son dernier produit de la série de serrures de porte intelligentes – la serrure de caméra intelligente F7 le 10 juillet. En tant qu’élément important de la sécurité et de la commodité de la maison, les serrures de porte intelligentes attirent de plus en plus l’attention des consommateurs. Avec ses fonctions exceptionnelles et son excellent design, Tediton F7 Smart camera Lock

fournira aux utilisateurs une expérience de contrôle d’accès plus sûre et plus pratique.

Serrure de caméra intelligente Tediton F7

Oeil électronique HD : surveillance en temps réel

La serrure de porte intelligente Tediton F7 est équipée d’yeux électroniques haute définition pour surveiller l’entrée et la sortie de la porte en temps réel. La fonction de surveillance visuelle et d’enregistrement vidéo vous permet de vérifier la situation à l’extérieur de la porte à tout moment pour assurer la sécurité de votre famille.

Enregistrement vidéo : conservez les informations sur les visiteurs

La serrure de porte intelligente Tediton F7 prend en charge la fonction d’enregistrement vidéo, qui peut facilement enregistrer les images d’entrée et de sortie et des visiteurs. Aidez à retrouver les colis perdus, à résoudre les litiges et à améliorer la sécurité de votre domicile. Suivre les enregistrements d’accès, enquête et vérification, tout est disponible.

Technologie d’interphone Tuya : conversation vocale bidirectionnelle en temps réel

En utilisant la technologie d’interphone Tuya, la serrure de porte intelligente réalise une communication vocale bidirectionnelle en temps réel. Communiquez facilement avec les visiteurs ou les membres de votre famille, surveillez et déverrouillez à distance, où que vous soyez.

Sonnette : l’alliance parfaite de la tradition et de l’intelligence

La serrure de porte intelligente Tediton F7 est dotée d’une sonnette intégrée bien conçue et vous pouvez entendre une sonnerie agréable et nette lorsque vous accueillez des visiteurs. La combinaison parfaite de la sonnette traditionnelle et du contrôle d’accès intelligent répond aux habitudes et aux besoins intelligents de l’utilisateur.

Fonction APP : contrôle facile

Contrôlez diverses fonctions de la serrure de porte via la fonction APP. Prend en charge la fonction anti-verrouillage, empêche automatiquement le verrou de la porte de se coincer dans des situations anormales et assure un déverrouillage en douceur. Personnalisez la scène intelligente et la lumière s’allumera automatiquement une fois le verrou intelligent déverrouillé, réalisant une vie intelligente et pratique. Affichez les informations sur l’appareil, y compris l’état de la caméra de verrouillage et l’indicateur d’alimentation du verrou intelligent, pour vous assurer que le verrou de la porte fonctionne correctement. Ajoutez ou supprimez d’autres utilisateurs autorisés pour réaliser l’entrée et la sortie en toute sécurité des membres de la famille ou du personnel.

Plusieurs méthodes de déverrouillage de sécurité : protection complète

La serrure de porte intelligente Tediton F7 offre une variété de méthodes de déverrouillage sûres, y compris les empreintes digitales, les mots de passe, les cartes RFID, les clés, etc., pour répondre aux habitudes et aux besoins personnels. Fonction de mot de passe temporaire, générer un mot de passe temporaire valide limité dans le temps pour contrôler l’autorité de contrôle d’accès. Interface de chargement USB pour assurer une alimentation suffisante.

Prise en charge vocale en huit langues : facile à utiliser

La serrure de porte intelligente Tediton F7 prend en charge plusieurs interfaces linguistiques et invites vocales, notamment le chinois, l’anglais, le portugais, l’espagnol, le français, l’arabe, le russe et le kazakh. Changez les paramètres de langue pour offrir une expérience pratique et confortable. Le support vocal en thaï et en indonésien sera développé pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

La serrure de porte intelligente Tediton F7 réalise une prise en charge multilingue et une communication vocale bidirectionnelle en temps réel grâce à la technologie d’interphone Tuya, offrant une expérience de serrure de porte intelligente pratique et sûre. Les yeux électroniques haute définition, l’enregistrement vidéo, l’interphone en temps réel et d’autres fonctions protègent la sécurité des membres de la famille de manière globale. La sonnette intégrée est une combinaison parfaite de tradition et d’intelligence, et l’application riche en fonctionnalités peut facilement contrôler la serrure de la porte. Une variété de méthodes de déverrouillage sécurisées et un port de chargement USB ajoutent de la flexibilité et de la commodité. La serrure de porte intelligente Tediton F7 a fait sensation dans l’industrie, offrant aux utilisateurs des solutions de contrôle d’accès sûres et pratiques.

La serrure de porte intelligente Tediton F7 sera officiellement lancée le 10 juillet. Pendant la première période de promotion, le prix est très bon rapport qualité-prix. Afin de ne pas rater cette période de promotion, vous pouvez définir une fonction de rappel.

où acheter

Serrure de caméra intelligente Tediton F7

Prix promotionnel de lancement : 65 $ (prix régulier : 72 $)

Tediton F7 offre à votre maison une serrure intelligente, une serrure de porte intelligente simple, pratique, sûre et pratique.

Prévisions des tendances technologiques:

La deuxième génération de serrures de porte intelligentes sera bientôt lancée, ajoutant des écrans d’affichage intérieurs pour observer la situation devant la porte et les visiteurs, et améliorer les sens et les fonctions de la maison. Cette innovation améliorera encore l’expérience utilisateur, permettant aux utilisateurs de gérer facilement leur maison et d’assurer la sécurité de leurs familles. L’industrie des serrures de porte intelligentes continue d’innover, offrant des fonctions et des expériences plus surprenantes aux utilisateurs.

À propos de TEDITON:

Fondée en 2017, Dongguan Tediton Intelligent Technology Co., Ltd. est un leader dans la recherche, le développement, la production et la vente de serrures de porte intelligentes, de systèmes à une carte, de systèmes de serrure de porte en réseau et de systèmes de contrôle d’accès. Avec plus de 10 ans d’expérience dans la conception et la production, Tediton propose des solutions complètes aux clients du monde entier, créant des systèmes de contrôle d’accès intelligents, simples et sécurisés.

La base de production de Tediton, située dans la ville de Zhongshan, s’étend sur 6 000 mètres carrés et abrite trois lignes de production de serrures de porte intelligentes. Avec une capacité de production annuelle de 300 000 ensembles de serrures de porte intelligentes, Tediton assure une livraison efficace et rapide aux clients. Leurs produits ont été bien accueillis, atteignant environ 10 000 clients dans 30 régions, dont l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et les États-Unis. De plus, Tediton sert fièrement de fournisseur OEM et ODM à des sociétés de serrures intelligentes renommées dans le monde.

Poussé par la vision « intelligent, sûr et innovant », Tediton s’engage à fournir des produits de haute qualité à ses précieux clients tout en maintenant un accent constant sur la réputation de la marque et l’excellence des produits. Leur dévouement au progrès technologique et à l’innovation les distingue dans l’industrie.

Tediton est spécialisé dans les verrous d’applications mobiles et les verrous de système en ligne, en s’alignant sur les dernières tendances technologiques. En exploitant ses propres brevets pour les serrures de porte et en se conformant aux certifications internationales telles que CE, FCC et ROHS, Tediton garantit que ses produits répondent à des normes de performance et de sécurité rigoureuses.

La satisfaction du client est au cœur des opérations de Tediton. Ils fournissent des services après-vente complets, s’engagent activement dans des discussions pour proposer des solutions sur mesure et adoptent une approche centrée sur le client. De la conception à l’intégration du logiciel et à la distribution sur le marché local, Tediton accompagne ses clients tout au long du partenariat, garantissant une expérience fluide.

Le site Web officiel de Tediton est conçu pour fournir un accès facile à des informations détaillées sur l’entreprise, son portefeuille de produits et la gamme de services offerts. L’interface conviviale et la navigation intuitive du site Web permettent aux clients d’explorer le vaste catalogue de produits et de trouver la solution qui répond le mieux à leurs besoins.

Pour plus d’informations sur Tediton et sa gamme de produits, veuillez visiter le site officiel de Tediton.