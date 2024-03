Séries Ramadan : Echourouk TV (El Batha et El Berani), domine le classement des audiences

Depuis le début du mois de Ramadan, Echourouk TV s’est imposée comme la chaîne préférée des téléspectateurs, selon Media and Surve. Avec 24,5% d’audience, elle est en tête du classement.

Echourouk TV a su captiver son public avec des émissions populaires telles que la série comique El-Batha, mettant en vedette Nabil Asli dans le rôle principal. La deuxième saison de cette série a été un succès incontestable, attirant de nombreux téléspectateurs.

Le feuilleton El Berani, avec des acteurs talentueux tels que Khaled Benaissa et Mustapha Laribi, a également contribué au succès d’Echourouk TV. Son intrigue captivante a conquis de nombreux amateurs de drame.

Samira TV et Ennahar TV prennent la 2ème et 3ème position

En deuxième position, Samira TV a également réalisé de bons résultats avec des émissions telles que Dar El Fechouch de Djaâfar Gacem et le feuilleton Dmou3 Lawlia, attirant ainsi 15,1% d’audience.

Ennahar TV occupe la troisième place du classement, notamment grâce à son feuilleton El-Rihane. Cette série raconte l’histoire d’un jeune injustement emprisonné par un oligarque et qui cherche à se venger après sa libération lors du Hirak de 2019.

La bataille pour les audiences télévisuelles pendant le ramadan est intense, avec chaque chaîne rivalisant pour attirer l’attention des téléspectateurs. Des programmes variés et captivants sont essentiels pour maintenir leur position dans ce classement.

Pour résumé, Echourouk TV domine actuellement le classement des audiences télévisuelles pendant le Ramadan, grâce à des programmes populaires et captivants tels que El-Batha et El Berani. Cependant, la compétition reste forte avec des chaînes telles que Samira TV et Ennahar TV qui attirent également un large public avec leurs émissions variées. La bataille pour l’attention des téléspectateurs est féroce, mais c’est finalement le choix des programmes qui détermine le succès de chaque chaîne pendant ce mois sacré.