Série Eddama : même les médias français s’en mêlent !

Comme chaque Ramadan en Algérie, les productions audiovisuelles se multiplient et les producteurs et réalisateurs tentent de se distinguer et ce en proposant des séries, feuilletons, sitcoms, caméras cachées, émissions en tous genres… en tentant de faire la différence capter l’attention et gagner l’approbation du public algérien.

Concernant le Ramadan de cette année 2023, il est indéniable que la série Eddama, qui pour beaucoup explore avec un réalisme la vie quotidienne d’un quartier populaire de la capitale Alger, réalisé par Mouzahem Yahia a su captiver les algériens, avec plus de 60 millions de vues sur YouTube, en à peine 13 épisodes diffusés. Qu’elle soit critiquée ou encensée, cette série fait parler et réagir.

Mais depuis maintenant presque une semaine, la série fait encore plus parler, surtout depuis la polémique concernant une scène, pour laquelle l’ARAV a fait un communiqué en demandant des explications à la Télévision publique, qui diffuse Eddama.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel a demandé à la Télévision publique algérienne de fournir des éclaircissements sur une scène de la série « Edama », ou l’on voit un mur dans l’un des marchés de la capitale avec l’inscription du nom d’un mouvement séparatiste classé comme mouvement terroriste (MAK).

Si la série et les polémique, ont fait réagir bon nombre d’Algériens et que cette série est devenue à la limite un sujet de débat national, cela n’a pas échappé à la presse internationale, en particulier les médias français.

Eddama : qu’est ce qui est dit dans la presse française ?

En effet, la presse française s’est saisie de la polémique pour en parler, à l’instar du quotidien « Le Point », ou de la chaine « France 24 ».

Dans une édition du 3 avril, Le point a abordé le sujet de la série Eddama avec comme titre « Algérie : « El Dama », la série du ramadan qui cartonne (et qui dérange) ». Dans cet article, il est dit que « L’ingrédient premier reste son réalisme et, toutes proportions gardées, nous retrouvons cet aspect frappant dans la série du ramadan en Algérie qui fait tabac, tout en créant des polémiques, El Dama. »

Puis il poursuit en affirmant que la série tourne autour de la guerre des gangs et du trafic de drogues dans un des quartiers populaires d’Alger, Bab el Oued.

Enchainant sur le fait que les « événements et dialogues sont portés par un scénario qui, enfin, parle comme dans la réalité algéroise. Chose appréciable dans un environnement audiovisuel cadenassé par la doxa du « bien parlé » et soucieux, sous le regard de la censure, de rester dans les clous de la bonne morale et les valeurs familiales, la religion, les « constantes nationales ». Pour enfin rebondir sur la polémique suscitée par cette série avec le communiqué de l’ARAV.

D’un autre côté, la chaîne de télévision française « France 24 » dans sa version arabophone, est aussi revenue sur les réactions suscitées par Eddama, dans l’émission Hashtag. La journaliste affirme que la série se déroule dans un des quartiers populaires les plus connus f’Alger, Bab el Oued, en relatant que cela raconte des histoires de drogues, de crimes en tous genres. En relevant aussi les avis de différents internautes, qui surtout remettent en question cette série.