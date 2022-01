Série d’invincibilité : l’Algérie rattrape le Brésil et l’Espagne

Auteurs d’une haute performance et un grand jeu d’équipe, Yacine Brahimi et ses coéquipiers ont encore impressionné l’opinion sportive par leur incroyable talent, et ce, lors d’une rencontre entrant dans le cadre de la première journée du Groupe E de la phase des poules de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, contre la Sierra Leone.

Les Fennecs d’Algérie n’ont inscrit aucun but dans les filets de l’équipe adverse. Le match s’est donc soldé par un résultat nul (0-0), grâce à une défense de fer du côté des Sierra-Leonais, qui ont su protéger leurs filets des différentes menaces de Riyad Mahrez et ses coéquipiers.

Toutefois, ledit match s’est également soldé par un point de plus ajouté au score de la série d’invincibilité des Verts, devenant ainsi une sacrée série de 35 matchs d’affilée sans défaite.

Avec cet incroyable résultat, l’Algérie est désormais classée deuxième dans la liste historique des séries d’invincibilité, à égalité avec le Brésil et l’Espagne (35 matchs sans défaite).

2 matchs du record mondial !

Les protégés de Djamel Belmadi ne sont qu’à 2 rencontres pour égaler le record historique détenu par l’équipe italienne, estimé à 37 matchs sans défaite.

Le « Ministre du Bonheur » a su faire de ses talentueux joueurs une forte équipe qui ne cesse de décrocher les titres, les trophées, mais aussi les records.

Notons que la sélection nationale affrontera son homologue de la Guinée équatoriale pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes, ce dimanche 16 janvier. Par la suite, les Verts affronteront la Côte d’Ivoire pour la finale du premier tour de la CAN, prévue jeudi 20 janvier.