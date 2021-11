Série Christmas Flow : Shirine Boutella au cœur d’une polémique

A chaque sortie d’un film, d’une série ou d’une chanson, les internautes n’hésitent pas à donner leur avis qu’il soit positif ou négatif, ce qui est leur droit le plus absolu. Sauf que parfois quand il s’agit d’émettre des critiques, ils n’y vont pas de main morte.

Cela a été le cas de la franco-algérienne Shirine Boutella. L’actrice a fait un énorme buzz même avant la sortie de sa nouvelle série sur la fameuse plateforme Netflix qui lui a causé une vague de critiques, pas pour sa performance, pas pour la série ou l’idée de la série mais plutôt pour le concept et les scènes jugées non-compatibles avec la société musulmane algérienne.

Il s’agit de la nouvelle et la première série française autour de Noel disponible sur Netflix appelée « Christmas Flow » réunissant Shirine Boutella et le chanteur français, Julien Bouadjie plus connu sous le nom de Tayc, où la franco-algérienne joue le rôle principal de Lila, une journaliste féministe complètement désintéressée par l’amour et les histoires de cœur, qui fait une rencontre inattendue avec un rappeur, une rencontre qui va changer sa vie et surtout sa vision de l’amour.

Le revers de la médaille

« L’influenceuse » Shirine a une grande notoriété sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram avec plus de 2.5 millions d’abonnés. Cependant, elle s’est vu contrainte de rendre son compte privé pendant un moment et de restreindre les commentaires suite à un déferlement de haine à cause de sa plus récente participation.

Ayant un public arabe, maghrébin et algérien, Certaines scènes dans la mini-série de 3 épisodes ont dérangé ce public qui l’accusent d’avoir joué un rôle allant à l’encontre des valeurs arabo-musulmanes et contraires aux valeurs de la société algérienne. D’autres l’accusent de porter atteinte à l’image de la femme musulmane.

La riposte de Shirine

« les algériens ne sont ni exemplaires, ni sacrés. j’ai honte que mon nom soit lié à des personnes qui pensent de la sorte » voilà les mots de l’actrice qui s’est exprimé sur ses réseaux suite à cette vague de haine et d’insultes, déplorant ces critiques non-constructives.

L’actrice a déjà reçu des critiques similaires, et ce, après son film Papicha qui a suscité beaucoup de polémique.