Serie A : vers un nouveau contrat pour Bennacer avec le Milan AC ?

Malgré la fin de la fenêtre des transferts de l’été, l’avenir de l’international algérien, Ismail Bennacer, est dans l’ordre du jour de la presse sportive italienne.

En effet, la prolongation du contrat du joueur de l’équipe d’Algérie avec son club, l’AC Milan, qui peine à prendre forme, fait couler beaucoup d’encre.

Dans son édition du jour, le journal sportif italien, La Gazetta Dello Sport, a évoqué les éventuelles raisons qui bloquent la signature du nouveau contrat de Bennacer avec le club milanais.

Ainsi, le journal aux papiers roses a indiqué que les exigences salariales du milieu de terrain algérien ne s’aligneraient pas sur la grille salariale fixée par les dirigeants du club rossonero.

Selon le même journal, les agents d’Ismail Bennacer négocieraient un nouveau contrat qui permettrait au champion d’Afrique en 2019 de bénéficier d’un salaire annuel de 4,5 millions d’euros.

Dans ce sens, le journal sportif italien, La Gazetta Dello Sport, indique, en outre, que les négociations entre Bennacer et les responsables du Milan AC auraient repris cette semaine.

Valeur sûre dans l’entre jeu du club rouge et noir de la ville de Milan, Ismail Bennacer s’est instauré dans le 11 type de son entraîneur, Stefano Pioli.

Le joueur du mois

Enchaînant les bonnes performances, l’international algérien, Ismail Bennacer s’est accordé la première récompense individuelle de la saison 2022/2023 au sein de l’effectif du club de l’AC Milan.

Après sa nomination pour le titre symbolique du joueur du mois du club milanais en compagnie de 3 de ses coéquipiers, Bennacer a eu le dernier mot sur ces derniers.

Congratulations to our midfield maestro: @IsmaelBennacer is our MVP of August! 🏅

Padrone del centrocampo: è Bennacer l’MVP rossonero del mese di agosto 🏅#SempreMilan @emirates pic.twitter.com/RRKhQnolF6

— AC Milan (@acmilan) September 2, 2022