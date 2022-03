Serie A : l’AC Milan et Bennacer sur le toit de l’Italie

L’AC Milan s’octroie le fauteuil du leader du championnat italien. Les coéquipiers d’Ismail Bennacer ont su arracher la victoire aux Napolitains grâce à un but de l’attaquant français Olivier Giroud à la 49ᵉ minute du jeu.

Dans un stade tout vêtu de bleu, les joueurs du club milanais n’ont pas tremblé et ont gardé la tête haute jusqu’au sifflet final, s’accordant, ainsi, la première place du championnat de la botte. Le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie, Ismail Bennacer, n’a pas manqué une minute de ce match qui s’est soldé par la victoire sur le plus petit des scores pour les visiteurs, cette victoire vaut de l’or dans la course au Scudetto surtout que l’équipe de Naples occupait le siège de leader avant le début de ce match, ce qui la place parmi les concurrents directs des Rossoneris.

Bennacer, l’ancien joueur d’Arsenal, a été un élément important dans le schéma de son entraineur Stefano Pioli et a participé grandement à la solidité du bloc de son équipe. L’entraineur italien a fait le choix de miser sur tous ses atouts au milieu de terrain et n’a pas ménagé ses joueurs dans ce choc qui donne une bonne option pour le gagnant. Le choix fort de Pioli a été récompensé de la plus belle des manières, pour une fois que le technicien italien utilise Bennacer, Kessie et Tonali dans un même milieu avec des rôles hybrides, le résultat a été au rendez-vous.

Une performance saluée par toute l’Italie

La victoire de l’AC Milan sur le terrain de Naples n’est pas passée sans faire vibrer la presse italienne. Le quotidien sportif « La Gazzetta dello sport » a acclamé les diables milanais en titrant que le Milan est devant tout le monde. Le journal aux papiers roses a même évoqué un retour à une époque lointaine qui se caractérisait par une course alléchante au titre du champion d’Italie.

Les coéquipiers de Bennacer pourraient rêver plus grand cette saison en visant un doublé local. Les milanais se trouvent en bonne posture pour le match retour de la demi-finale de la coupe d’Italie après un match nul (0-0) lors de la manche aller face à l’autre club de la capitale de la Lombardie, l’Inter de Milan.

Ce dernier tentera de gâcher la belle saison de l’équipe voisine en essayant de priver le club rouge et noir de titres nationaux qui leur font défaut depuis la dernière super coupe d’Italie gagnée en 2016. Ismail Bennacer est bien conscient de cette situation et garde les pieds sur terre en postant sur ses réseaux sociaux qu’il reste encore 10 finales à jouer et qu’il faut rester humble et affamé pour prendre le maximum de points possible lors des prochains matchs.