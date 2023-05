Serie A : après Bennacer, un autre Algérien champion d’Italie avec Naples

Ça y est, ils l’ont fait. Les Napolitains sont champions d’Italie après 33 ans de disette. Un titre historique pour les hommes de l’entraîneur italien, Luciano Spalletti, qui ont fait revivre aux tifosi de Naples un rêve que, jusqu’alors, seul la légende Diego Armando Maradona a réalisé avec la formation du sud de la Botte.

Célébrons le 3ème titre de champion d’Italie du Napoli, 33 ans après le dernier, avec cette vidéo culte de Maradona ! pic.twitter.com/y8icsGNg0b — Cultifoot (@Cultifoot) May 4, 2023



Leader pendant une bonne partie de la saison, l’équipe de Naples tient enfin sa consécration qui récompense son jeu alléchant qui l’a propulsé aux premiers rangs de la scène italienne et européenne.

Pour ce 3e sacre national de l’histoire de l’équipe de Naples, un Algérien fait partie de la formation dont les Partenopei chanteront longtemps les louanges.



En effet, l’Algérien Karim Zedadka (frère de Akim Zedadka) est le nouveau champion d’Italie. Malgré son faible temps de jeu durant cette saison désormais historique, Zedadka succède à son compatriote, Ismaël Bennacer qui était le premier Algérien à remporter le Scudetto.

🚨| Karim Zedadka est le deuxième joueur algérien à gagner la ligue italienne (Série A) 🇩🇿🔥🔥 pic.twitter.com/relCaNE0yH — L’EQUIPE FOOT (@LEQUIPE__FOOT) May 4, 2023

Serie A : Naples explose de joie !

À cinq journées de la fin du championnat italien, l’équipe de Naples n’avait besoin que d’un point pour être sacrée du Scudetto. C’est chose faite suite au match nul des napolitains sur la pelouse de l’Udinese.

🤩 𝟑𝟑 𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬, le Napoli de nouveau sur le toit de l’Italie ! 🇮🇹 pic.twitter.com/Ouw9n3P49l — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 5, 2023



Comptant sur leur buteur cette saison, Victor Osimhen, le SSC Napoli a scellé le sort du championnat et a remporté un titre qui lui faisait défaut depuis l’ère de Maradona. Les scènes de liesse populaire ont marqué la ville du sud italien qui a littéralement explosé de joie.

This is Napoli 🎇🔵🤯 pic.twitter.com/qfkAEfHp3J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

Laissant exprimer leur exaltation, les napolitains ont redonné du sens aux célébrations, faisant un terme à l’hégémonie des équipes du nord sur le championnat. « Un titre à Naples, c’est le carnaval de Rio dans toute la ville » dit Ottavio Bianchi, le premier entraîneur napolitain à avoir remporté le Scudetto.

La conquête de ce titre très cher aux napolitains a été faite avec des joueurs jusqu’alors méconnus. Kvaratskhelia, Osimhen, Kim Min Jae et d’autres, resteront à jamais dans les cœurs et dans les mémoires des supporters napolitains à qui le football est plus qu’une affaire sportive.