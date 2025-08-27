Serengeti 2.0, une opération conjointe INTERPOL–Kaspersky contre la cybercriminalité en Afrique.

Dans le cadre de son partenariat stratégique avec INTERPOL, Kaspersky a participé à l’opération Serengeti 2.0, une vaste campagne menée entre juin et août 2025 pour combattre la cybercriminalité en Afrique. Cette action d’envergure a mobilisé des enquêteurs de 18 pays africains ainsi que du Royaume-Uni. Le résultat de cette opération s’est soldé par l’arrestation de 1 209 cybercriminels présumés, la récupération de 97,4 millions de dollars et le démantèlement de plus de 11 000 infrastructures malveillantes, ayant touché près de 88 000 victimes.

L’entreprise de cybersécurité a mis à disposition d’INTERPOL ses données de Threat Intelligence et ses indicateurs de compromission (IoC), permettant de cibler plus efficacement les réseaux criminels. Entre janvier et mai 2025, ses solutions ont détecté 10 000 échantillons uniques de rançongiciels dans la région, confirmant l’ampleur de la menace.

À la demande d’INTERPOL, les experts de Kaspersky ont également analysé une fraude à l’investissement en cryptomonnaies qui piégeait des milliers d’utilisateurs à travers une entreprise fictive. Les autorités zambiennes ont identifié 65 000 victimes pour un préjudice estimé à 300 millions de dollars et procédé à l’arrestation de 15 individus, tout en poursuivant leurs investigations pour remonter les filières internationales.

Avec Serengeti 2.0, la lutte contre la cybercriminalité franchit un nouveau cap

La première opération Serengeti, organisée entre septembre et octobre 2024, avait déjà permis de neutraliser plusieurs réseaux de rançongiciels, d’extorsion numérique et d’escroqueries en ligne, avec plus de 1 000 arrestations et 193 millions de dollars de pertes évitées. Serengeti 2.0 confirme l’efficacité de cette coopération internationale et marque une étape supplémentaire dans la lutte contre la cybercriminalité.

« Chaque opération coordonnée par INTERPOL s’appuie sur la précédente : elle approfondit la coopération, accroît le partage d’informations et développe les compétences d’enquête au sein des pays membres. Avec davantage de contributions et d’expertises partagées, les résultats gagnent en ampleur et en impact. Ce réseau mondial n’a jamais été aussi solide ; il produit des résultats concrets et protège les victimes. », a expliqué Valdecy Urquiza, Secrétaire général d’INTERPOL.

De son côté, Yuliya Shlychkova, vice-présidente Affaires publiques & politiques publiques chez Kaspersky, a souligné que « la numérisation rapide du continent africain peut être une arme à double tranchant : si elle offre de nouvelles opportunités de développement, elle génère aussi des risques émergents ».

« Il est extrêmement important de promouvoir des partenariats public-privé efficaces, capables de renforcer les dispositifs de coopération existants et d’en créer de nouveaux pour bâtir un cyberespace sain dans la région. L’exemple probant des opérations menées en collaboration avec INTERPOL montre à quel point un dialogue permanent et l’échange de données entre acteurs privés et forces de l’ordre peuvent être efficaces pour faire reculer la cybercriminalité. En étendant ce type d’initiatives, nous pouvons faire en sorte que le monde numérique reste un espace d’opportunités, et non de menaces », a-t-elle encore affirmé.

Un rapport alarmant sur l’évolution des menaces

Le dernier rapport Africa Cyberthreat Assessment 2025 d’INTERPOL, enrichi des données de Kaspersky, confirme une accélération inquiétante des menaces. Les crimes dopés à l’intelligence artificielle et les infrastructures d’attaques prêtes à l’emploi se multiplient. Près de 90 % des agences africaines reconnaissent encore des capacités limitées en matière de coopération transfrontalière, d’où l’importance d’initiatives coordonnées comme Serengeti.

Outre Serengeti, Kaspersky a déjà pris part à d’autres opérations majeures orchestrées par INTERPOL, dont Africa Cyber Surge, Africa Cyber Surge II et Red Card, toutes destinées à renforcer la cybersécurité sur le continent. L’entreprise confirme ainsi sa volonté d’accompagner les forces de l’ordre dans la construction d’un environnement numérique plus sûr pour les États, les entreprises et les citoyens africains.

