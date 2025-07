Séquestrée et agressée: une influenceuse d’origine algérienne victime d’un home-jacking à Marseille

Soraya Riffy, l’influenceuse d’origine algérienne, a vécu une soirée terrifiante. Vendredi soir, elle a été la victime d’un violent braquage à son domicile de Marseille. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte et confiée à la sous-direction de la police judiciaire de Marseille.

L’influenceuse, suivie par des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram, a été ligotée, frappée et bâillonnée. Elle soupçonne également d’avoir été violée alors qu’elle avait perdu connaissance. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Marseille.

Les faits remontent au vendredi soir, notamment vers 21 h 00. L’influenceuse et mannequin de 30 ans rentre chez elle après une journée en bateau avec ses amis. Alors qu’elle interagit avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, quelqu’un frappe à la porte de son appartement et lui dit calmement qu’il a perdu ses clés.

Soraya Riffy victime d’un violent braquage à Marseille

Selon son témoignage à la police, en rentrant chez elle, alors qu’elle refermait la porte, elle a été violemment frappée au nez, chutant et saignant abondamment. Deux hommes cagoulés sont alors entrés, lui demandant de se taire et de ne pas les regarder.

La jeune femme a été ensuite bâillonnée et ligotée avec du ruban adhésif sur la bouche, les mains et les pieds. Alors qu’elle tentait de se débattre, l’un de ses agresseurs a exhibé une arme de poing, avant de commencer à fouiller l’appartement, pièce par pièce, entraînant Soraya avec lui pour la surveiller.

Ses liens étaient si serrés que l’influenceuse a commencé à suffoquer et à perdre connaissance. Sur ses réseaux sociaux, elle décrit la situation : « Allongée au sol sur le ventre, mains derrière très serrées, mon sang ne passait plus, je suis devenue bleue aux extrémités du corps. Le sang n’a plus alimenté mon cœur pendant quelques secondes« .

Les agresseurs réclament 50 000 euros

Par miracle, le malfaiteur a décidé de desserrer les liens de Soraya avant de les resserrer moins fort. L’agresseur a ensuite exigé 50 000 euros, mais face au déni de l’influenceuse, qui lui a proposé de prendre sa voiture et son portefeuille, il a fini par l’asperger d’eau Javel et d’autres produits ménagers et prendre la fuite au bout de 1 h 15 du début de cette agression.

Parvenue à se libérer de ses liens, Soraya Riffy, infirmière de profession, a vite alerté les secours. Hospitalisée, elle a indiqué à la police et aux médecins des douleurs suggérant un possible viol durant sa perte de connaissance. Un examen médico-légal est prévu pour confirmer ce soupçon.

Avant de quitter les lieux, les agresseurs lui ont dérobé une montre Rolex, un bracelet Cartier, des sacs de luxe de contrefaçon, les clés de sa voiture et d’appartement. Sa voiture aurait été fouillée, mais a été retrouvée devant sa résidence.

