« Séquestrée, droguée, battue » : Biyouna répond à l’alerte lancée par sa fille et Nawal Zaatar (vidéo)

L’actrice algérienne Biyouna sort de l’ombre après les déclarations alarmantes de sa fille et de son amie Nawal Zaatar, et dément tout abus ou séquestration.

L’affaire a pris une ampleur inattendue. En quelques heures, les réseaux sociaux algériens ont été secoués par des interrogations persistantes autour de l’état de santé et de la situation personnelle de Biyouna, figure emblématique du cinéma et du théâtre algérien.

Après le signalement inquiétant de son amie Nawal Zaatar, puis les révélations de sa propre fille Amel qui évoquait une possible séquestration, l’actrice a fini par sortir de son silence. Invitée sur une chaîne privée, Biyouna a fermement démenti les accusations, affirmant qu’elle se portait bien et qu’elle n’était ni retenue ni maltraitée. Cependant, l’affaire soulève désormais plus de questions que de réponses.

Disparition de Biyouna : une rumeur grandissante, amplifiée par le témoignage de sa fille et les inquiétudes de Nawal Zaatar

Tout a commencé par une remarque à demi-mot. Sur le plateau d’une émission, l’actrice Nawal Zaatar a récemment exprimé son inquiétude en évoquant « un mystère » autour de la disparition de Biyouna, soulignant qu’elle n’arrivait plus à entrer en contact avec elle. Une déclaration qui aurait pu passer inaperçue si elle n’avait pas été suivie, quelques heures plus tard, par un témoignage plus alarmant. Celui d’Amel, la fille de Biyouna.

🟢 À LIRE AUSSI : Un secret de la Guerre d’Algérie dévoilé : un documentaire brise l’omerta sur un crime français

Dans un appel téléphonique diffusé à la télévision, Amel a affirmé qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa mère et a désigné une femme vivant avec elle à Alger comme responsable de cette coupure. Elle l’a décrite comme « dangereuse », allant jusqu’à l’accuser de violence physique, de détention forcée et même de lui administrer des substances. Amel, qui réside à l’étranger, a lancé un appel à l’aide : « Ramenez-moi ma mère ».

Face à ces déclarations, l’inquiétude des fans s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont remis en question une vidéo récente de Biyouna dans laquelle elle affirmait que « tout allait bien ». Se demandant si elle avait été contrainte de la tourner.

Biyouna brise le silence et livre sa version : une affaire qui soulève des interrogations

Face à ce climat de suspicion grandissant, Biyouna a finalement pris la parole. Invitée sur une chaine algérienne privée, elle s’est exprimée avec calme et humour, comme à son habitude. D’entrée de jeu, elle a démenti catégoriquement toutes les accusations relayées par sa fille.

« Je suis en sécurité, je vais bien, et je suis entre de bonnes mains », a-t-elle déclaré. L’actrice a tenu à défendre la femme qui l’assiste au quotidien. Soulignant :« Elle a tout quitté pour s’occuper de moi, elle me traite comme sa propre sœur ».

🟢 À LIRE AUSSI : Face à une flambée des prix qui ne faiblit pas, les autorités saisissent 26 quintaux de bananes

Concernant l’absence de communication avec ses proches, Biyouna a donné une explication personnelle. « Je ne supporte plus de parler au téléphone. C’est un choix ». Elle a nié avoir été empêchée de communiquer, expliquant qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une décision imposée.

Avec son ton habituellement pince-sans-rire, l’actrice a balayé les rumeurs sur une prétendue consommation de drogue : « Les drogues ? Ce sont elles qui fuient quand elles me voient ». Et de conclure en rassurant ses admirateurs : « Je suis encore en bonne santé, je suis toujours sur mes jambes ».

🟢 À LIRE AUSSI : Les artistes algériens rendent hommage à Salah Aougrout : un moment fort en émotion (vidéo)

L’affaire soulève désormais plus de questions que de réponses. Si les déclarations de Biyouna se veulent rassurantes, l’intervention publique de sa fille laisse planer un certain flou. Les fans, partagés entre soulagement et perplexité, attendent désormais des signes clairs de réconciliation ou d’explication entre les deux femmes.