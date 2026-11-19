Il déjoue le home-jacking d’un ex-procureur général in extremis… avant d’être soupçonné d’en être le cerveau. Mercredi, quatre ans de prison ont été requis contre un informateur policier soupçonné d’avoir orchestré en 2024 la séquestration de l’ancien procureur général de Douai, dans un dossier où des Algériens sont également mis en cause.

La scène a tout d’un polar. Il est 2 heures du matin lorsque le téléphone du capitaine de police se met à vibrer. Au bout du fil, l’un de ses « tontons » — un indicateur — avec une information brûlante. « Ça y est, c’est parti, ils y vont », lâche Mohammed.

Tiré de son sommeil en sursaut, le policier cherche à comprendre. « Ils sont partis il y a dix minutes, un quart d’heure, vers le domicile du procureur de la République, lui annonce ce trentenaire de Tourcoing (Nord). Ils vont le séquestrer. »

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Un « commando » improvisé… et en tongs

Moins d’une heure plus tard, quatre individus sont interpellés à Douai, à deux pas du domicile de Frédéric Fèvre, alors procureur général, juste avant de passer à l’acte. Nous sommes en octobre 2024, et l’affaire déclenche immédiatement une onde de choc : le grand banditisme semble s’être attaqué directement à une figure majeure de la magistrature. Dans la foulée, plusieurs juges sont placés sous protection policière.

Deux ans plus tard, les prévenus sont jugés depuis mardi à Paris — et le soufflé est retombé. Pour l’accusation, tout n’était qu’une machination de Mohammed destinée à manipuler son officier traitant. Il aurait recruté quatre sans-papiers algériens, quasi inconnus de la justice et parlant à peine français, pour cambrioler un prétendu « vieil homme ». Ignorant jusqu’au sens du mot « procureur », ce « commando » improvisé comptait même un suspect arrêté en tongs.

Mercredi, le parquet spécialisé a requis deux ans dont un avec sursis contre les Algériens pour « qu’ils ne retournent pas en prison », contre quatre ans dont deux avec sursis et maintien en détention pour Mohamed, désigné comme « l’instigateur des faits ». À l’origine, pourtant, la collaboration fonctionnait : « C’est lui qui nous a sollicités pour devenir une source », a témoigné son officier traitant, rappelant que cet informateur se disait introduit dans le grand banditisme et avait déjà permis « l’interpellation de deux fugitifs ».

Voulait-il marquer des points auprès des enquêteurs grâce à un coup monté ?

Ce qu’il en retirait ? Un peu d’argent, bien sûr, mais surtout — pour un homme au parcours cabossé — le sentiment d’être utile et de faire partie d’« une famille », d’« une équipe ». « Quand j’étais petit, on me faisait savoir que j’étais pas comme tout le monde, a confié Mohamed mercredi. On m’appelait le sans-ami. J’étais toujours seul, sans copine. J’avais souvent des idées suicidaires. »

Fort de son statut de « tonton », il aime se présenter comme un « infiltré », cherchant peut-être ainsi à combler une « faille narcissique », selon une magistrate. Dans les faits, c’est un petit délinquant au casier marqué par des infractions routières, des violences conjugales et une agression sexuelle… Un jour, il va même jusqu’à s’évader lors d’une extraction médicale. Pourtant, son officier traitant maintient leur collaboration.

À force d’enchaîner les infractions, l’incarcération le guette de près. « Je l’avais prévenu qu’il irait en prison », a lâché en soupirant le policier, admettant désormais avoir été « instrumentalisé ». Pas question de retourner en détention : a-t-il alors imaginé qu’un renseignement retentissant lui vaudrait un geste en retour ? L’hypothèse restera probablement sans réponse. Lui soutient que son coup de fil a évité le pire, balayant d’un revers de main les accusations concordantes des quatre coprévenus, qu’il juge mensongères.

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