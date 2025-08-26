Septimius Awards 2025 : Meriem Medjkane, Idir Benaibouche et le film Algiers en lice

Deux talents représenteront l’Algérie lors de la prochaine cérémonie des Septimius Awards à Amsterdam. Meriem Medjkane est nommée dans la catégorie de la meilleure actrice et Idir Benaibouche dans celle du meilleur acteur. De plus, le long métrage « Algiers » est en lice pour le prix du meilleur film africain.

La cérémonie internationale des Septimius Awards, prévue pour le 4 septembre 2025, récompense les meilleurs films, documentaires, courts métrages, films d’animation, séries télévisées et scénarios. Elle a pour objectif de promouvoir des projets du monde entier et de primer les meilleurs candidats chaque année.

Les Septimius Awards encouragent les nouveaux talents et les idées novatrices. Leur particularité réside dans leur approche des trois catégories principales : meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur film.

Septimius Awards 2025 : Meriem Medjkane et Idir Benaibouche en lice

Deux talents algériens sont à l’honneur avec leurs nominations officielles aux Septimius Awards à Amesterdam. Meriem Medjkane est en lice pour le prix de la meilleure actrice d’Afrique grâce à sa performance dans le film Algiers de Chakib Taleb Bendiab. De son côté, Idir Benaibouche concourt dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle dans Première ligne de Merzak Allouache.

Acteur polyvalent, Idir Benaibouche excelle dans divers genres, du drame à la comédie. Il a notamment interprété le rôle de Krim Belkacem dans le film de Ben Mhidi de Bachir Derrais et a incarné Didine dans la série télévisée du ramadan, Mayna.

Meriem Medjkane, actrice de cinéma et de théâtre, partage sa carrière entre l’Algérie et la France depuis 2010. Elle a joué dans plusieurs films remarquables, notamment Les Terrasses de Merzak Allouache, Abou Lila d’Amin Sidi-Boumédiène, Papicha et Houria de Mounia Meddour…

Algiers en compétition pour le prix du meilleur film africain

Mais ce n’est pas tout. L’Algérie sera également présentée par le long métrage Algiers ou 196 Mètres, réalisé par Chakib Taleb Bendiab, qui concourt pour le prix du meilleur film africain. Dans Algiers, son premier long-métrage, Chakib Takeb Bendiab explore le thème des enlèvements. Le film retrace l’histoire de Manel, une jeune fille kidnappée en pleine nuit dans un quartier populaire d’Alger.

L’enquête est menée par Samy, dont le rôle est joué avec brios par Nabil Asli, un inspecteur de police, et Dounia (Meriem Medjkane) une psychologue. Ensemble, ils parviennent non seulement à la libérer, mais aussi à résoudre plusieurs affaires de disparitions et de meurtres.

Le film met en vedette des acteurs tels que Hichem Mesbah, Meriem Medjkane, Ali Namousse et Nabil Asli.

