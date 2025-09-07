Septimius Awards 2025 : Idir Benaibouche sacré meilleur acteur africain à Amsterdam

Nouvelle distinction pour Idir Benaibouche. Ce dernier a été nommé meilleur acteur africain aux Septimius Awards 2025 pour son rôle dans le film Première ligne du réalisateur algérien Merzak Allouache.

Dans ce film, il incarne le rôle d’un homme ordinaire pris dans une rivalité ridicule pour un simple bout de plage. À travers ce conflit, le personnage révèle avec profondeur saisissante toute la complexité de la condition humaine. D’ailleurs, dans ce rôle, il n’a pas besoin de mots pour s’exprimer, son jeu se repose entièrement sur son corps.

Benaibouche ne se contente pas de jouer, il incarne véritablement son personnage. Ses colères, sa fatigue et ses rires nerveux sont si réels qu’ils parviennent à rendre une histoire locale universelle. Son prix aux Septimius Awards, une compétition qui honore les talents émergents du cinéma international, est aussi une reconnaissance au cinéma algérien.

L’acteur algérien Idir Benaibouche récompensé aux Septimius Awards 2025

L’acteur, humoriste et comédien algérien, Idir Benaibouche, a remporté le prix du meilleur acteur africain aux Septimius Awards pour son rôle dans le film Première Ligne de Merzak Allouache. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au théâtre Tuschinski à Amsterdam, aux Pays-Bas.

En effet, Benaibouche a incarné avec brio le personnage de Lounes Larimi dans ce 19ᵉ long-métrage de Merzak Allouache, une performance qui lui a valu cette prestigieuse récompense.

Les Septimius Awards sont une compétition internationale qui récompense les productions cinématographiques et télévisuelles, des long-métrages aux séries, en mettant un accent particulier sur la diversité. Ils honorent des talents venus du monde entier, dans des catégories variées, incluant notamment les meilleurs acteurs, réalisateurs et scénaristes.

Première ligne, une comédie sociale signée Merzak Allouache

Le film Première ligne, également connu sous le titre international Front Row, est une coproduction algéro-franco-saoudienne réalisée par Merzak Allouache. Sorti l’année dernière, il a fait sa première mondiale au Festival international du film de Toranto.

D’une durée de 86 minutes, le film raconte l’histoire de la famille Bouderbala lors d’une journée à la plage d’El Djemila. Alors qu’ils s’installent pour profiter du rivage, leur tranquillité est bouleversée par l’arrivée de la famille Kaddouri, qui s’installe juste devant eux.

Une rivalité comique et tendue s’installe alors entre les deux mères de famille, Zohra Bouderbala et Safia Keddouri. En toile de fond de cette querelle, une romance adolescente se développe, ajoutant une touche de légèreté à la situation. Le film suit ces deux familles du même quartier à travers des moments à la fois drôles et pleins de tensions.

