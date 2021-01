Sept morts dans un accident de la route entre El Oued et Biskra

Un accident de la route, survenu ce mardi, 12 janvier, dans la localité de Still entre El Oued et Biskra, a fait pas moins de sept (7) morts et trois (3) blessés.

Selon les informations rapportées par le média arabophone Ennahar on line, un terrible accident de la route a été enregistré ce mardi, 12 janvier, au niveau de la route nationale (RN) n°3, reliant les wilayas d’El Oued et Biskra, plus précisément au niveau de la commune de Still.

Le bilan de ce tragique accident est conséquent, les éléments de la Protection Civile, dépêchés sur les lieux, ont fait état de sept (7) décès et de trois (3) blessés. Parmi les victimes, ayant perdu la vie dans cet accident, figure un ressortissant chinois.

Les blessés ont été évacués vers les centres de soins les plus proches, deux d’entre eux se trouvent en réanimation et leur état est instable, a indiqué la même source avant de rajouter que les premiers éléments de l’enquête indiquent que ce drame est dû à la vitesse excessive, suite à une collision entre deux véhicules touristiques dont un (4×4).