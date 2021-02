Séparés à sa naissance, un Algérien retrouve sa mère à l’âge de 73ans

Rien ne peut remplacer l’amour d’une mère dans ce monde. La preuve nous est donnée par un Algérien de 73 ans, qui a passé sa vie à la recherche de sa maman, avant qu’il ne ressente enfin, après l’avoir retrouvée, que sa vie avait été complétée.

C’est l’histoire de Abderrahmane, un Algérien de la ville de Charleroi en Belgique. Ce ressortissant Algérien avait été séparé de sa mère à l’age de deux mois, et il n’a pu la retrouver qu’à l’age de 73 ans. Malgré cette période qui peut sembler être une éternité pour certains, Abderrahmane n’a jamais perdu espoir, et il a fini par retrouver sa génitrice.

Un amour naturel et inconditionnel

Abderahmane a aujourd’hui 73 ans, et sa maman Khalti Yamina a 93 ans. L’Algérien septuagénaire qui se sent enfin enfant, déclare qu’il n’avait jamais perdu l’espoir de retrouver sa maman. Un témoignage et une histoire si touchants que le consul général d’Algérie à Bruxelles, avait rendu personnellement visite à cette famille enfin au complet.

Le septuagénaire indique qu’il a été séparé de sa maman à l’age de 2 mois, à cause des violences que son père faisait endurer à cette dernière. La maman alors est partie, elle aurait trouvé du travail chez une famille d’Algérie, et elle avait suivi ses employeurs dans la métropole suite à l’indépendance de l’Algérie.

Abderahmane quant à lui a été placé par son père chez sa grand-mère paternelle, il déclare qu’il avait toujours cru qu’elle était sa vraie mère. Il faillait attendre l’age de quatorze ans, pour qu’il sache la vérité. C’est à ce moment que sa quête avait commencé, pour qu’elle se termine à l’age de 73 ans.

Des années de recherches

‘’Je n’ai jamais perdu espoir de la retrouver, quelque chose au fond de moi me disait qu’elle était toujours en vie’’. C’est ainsi que Abderahmane avait réagi dans une vidéo publiée par l’ambassade générale d’Algérie à Bruxelles. Le septuagénaire avait commencé ses recherches en Algérie, avant qu’il ne retrouve sa maman en France, dans une maison de repos.

Il avait commencé par retrouver sa tante, la sœur de sa maman, après avoir su que sa génitrice était originaire de la ville de Tenes, dans la wilaya de Chlef. Il avait gradé contact avec sa tante pendant plusieurs années, cette dernière avait même pu assister à son mariage.

Abderahmane n’avait jamais abandonné ses recherches infructueuses, alors que la majorité l’aurait certainement fait. C’est très récemment, alors qu’il avait 73 ans, et dix petits enfants, que cet Algérien avait pu localiser sa maman, Khalti Yamina, âgé de 93, dans une maison de repos dans la ville de Lyon, en France.

73 ans après… la rencontre

Après avoir quitté l’Algérie en compagnie de la famille française pour laquelle elle travaillait, Khalti Yamina s’était installé en France, et elle avait était la victime d’un AVC. Malgré que Abderahmane avait enfin pu localiser sa maman, le médecin de celle-ci ne lui avait pas autorisé à lui parler, craignant que le choc ne soit trop intense pour sa fragile santé.

Après ce premier voyage qui n’avait pas donné entièrement ses fruits, Abderrahmane avait fini par entrer en contact avec sa maman, qui est devenue plus joyeuse qu’un petit enfant, malgré son âge très avancé et sa santé fragile. Khalti Yamina déclare « J’ai passé toute ma vie toute seule, et je ne savais pas ce qui se passait. J’avais une sœur et elle est partie, alors je suis restée seule ».

Khalti Yamina confirme qu’elle se sent beaucoup mieux maintenant qu’elle est avec son fils qui ne l’avait pas oublié malgré toutes ces années. C’es le consul Algérien à Bruxelles qui s’est déplacé en personne, au domicile de la famille, afin de remettre pour la vielle dame de 93 ans, son premier passeport Algérien.