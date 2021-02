Séparatisme islamiste : Une députée franco-algérienne défend le voile

La députée LREM du Vaucluse, Souad Zitouni, a défendu l’Islam et le voile devant l’Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi portant sur le séparatisme islamiste en France.

Lors de l’examen du projet de loi portant sur le séparatisme en France à l’Assemblée nationale, la députée LREM de la première circonscription du Vaucluse, Souad Zitouni, a défendu l’Islam en estimant que tous les débats de l’Assemblée ne visent que la religion musulmane. « J’ai l’impression d’être depuis tout à l’heure devant un tribunal, le tribunal contre l’islam et les musulmans », avait-elle dénoncé.

« Moi, je veux de la paix sociale, vivre ensemble dans la sérénité tout en se respectant. Ramener chaque fois le voile sur la table, comme le font en ce moment les députés LR (les Républicains), ça hystérise le débat. Ils sont en train de monter les gens, les uns contre les autres », avait-elle lancé.

Invitée par RMC ce vendredi matin, la députée Souad Zitouni a fait savoir que « certains de ses administrés se sentent une nouvelle fois stigmatisés », soulignant qu’ « il faut arrêter de croire que toutes les femmes portent le voile par soumission ».

« J’ai des personnes qui m’ont dit de porter leur parole, ils ont peur qu’on stigmatise une population, ils ont l’impression que l’Islam est toujours une espèce de bête noire qu’on doit éradiquer », a expliqué la députée LREM du Vaucluse.

Souad Zitouni évoque le port du voile chez les enfants

Lors de son intervention sur les ondes de RMC, Souad Zitouni s’est également exprimée au sujet du port du voile chez les enfants, et a indiqué qu’ « elle n’avait jamais vu de fillettes porter le voile », rajoutant qu’ « il ne faut pas s’immiscer dans l’éducation des parents ».

« Si l’enfant est contraint, on peut saisir le juge des enfants, si l’enfant est malmené. Si je voyais ça je leur demanderais d’expliquer leur choix, s’il est respectable et respecte l’intérêt de l’enfant et de la nation … », a-t-elle encore détaillé.

Qui est Souad Zitouni ?

Née en Algérie en 1974, Souad Zitouni rejoint la France avec ses parents à l’âge de 4 ans. Elle étudie le droit à l’université d’Aix-en-Provence où elle obtient une maîtrise de droit public et un diplôme d’études supérieures spécialisées de gestion des collectivités locales.

Souad Zitouni exerce depuis 2004 au barreau d’Avignon et au barreau de Carpentras, et devient députée en 2020, après le décès de Jean-François Cesarini, au sein du parti La République en marche (LREM).