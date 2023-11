Senhadji et Belaid en équipe d’Espagne : ce que reproche Belmadi à la DTN de la FAF

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Djamel Belmadi revient sur le cas des deux jeunes pépites, Yanis Senhadji et Rayane Belaid, qui ont rejoint l’équipe d’Espagne. Il reproche à la DTN de la FAF la naïveté dans le traitement du dossier.

C’est une affaire qui a suscité une grande polémique il y a une dizaine de jours. Et pourtant convoqués en sélection nationale U20 et ayant donné leur accord pour rejoindre les Fennecs, les deux joueurs algéro-espagnols, Yanis Senhadji (Réal Bétis) et Rayan Belaid (Atlético Madrid), ont finalement opté pour l’équipe d’Espagne U19.

Djamel Belmadi a fait son commentaire à propos de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre. En effet, il n’a pas hésité à reprocher à la DTN de la FAF la naïveté dans le traitement du dossier.

« J’ai eu une discussion avec le DTN. Je sais qu’il est dans la volonté de ramener d’autres joueurs pour les A. Pour l’affaire Senhadji – Belaïd (qui ont choisi l’Espagne), nous avons été naïfs. Il faut tirer le signal d’alarme parce qu’ils avaient d’abord dit oui », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Sur le fond, notre démarche n’est pas mauvaise. Sur la forme, il y a eu de la maladresse, de la naïveté. Je n’aime pas l’idée qu’on leur tire dessus, c’est simplement que ces joueurs avaient dit, d’après le DTN, qu’ils voulaient rejoindre l’EN ».

Le Paradou AC, le bon exemple à suivre, selon Belmadi

Poursuivant sa déclaration, le driver des Verts incite les clubs algériens à s’investir dans la formation, tout en prenant le Paradou AC comme un bon exemple à suivre. C’est la meilleure façon de former des joueurs d’avenir, au lieu d’aller dénicher les jeunes talents de nationalité algérienne dans les clubs européens.

« Ce genre d’expérience doit nous donner l’envie de former des joueurs. Le club qui est premier du championnat avec des enfants, qui dérange certains, est un modèle qui marche. Passer en force, pour avoir des joueurs, ça ne fonctionne pas (…) Je sais que ça agace, mais il y a un club en Algérie (Le Paradou AC, ndlr) qui s’autofinance, qui réussit de grandes choses, produit des joueurs pour l’Équipe Nationale aussi, c’est une fierté et il faut absolument que l’on s’inspire de ça, qu’on reproduise ça ».