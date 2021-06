Le Sénateur Benzaim veut démolir la « maison Tour Eiffel »

La construction d’une maison fortement inspirée de la Tour Eiffel dans la région d’Iferhounène à Tizi Ouzou a provoqué le mardi 1er juin 2021, la colère et l’indignation du sénateur Abdelouahab Benzaim.

En effet, le sénateur s’est insurgé au début de la semaine dernière sur sa page Facebook, dénonçant la construction d’un édifice par un citoyen qu’il juge être “ un hommage à la France coloniale”, ajoutant que “les autorités locales doivent prendre une décision et détruire cette construction” qui se veut selon lui, une “nostalgique du colonialisme” et qui représente un affront aux martyrs qui ont libéré les terres algériennes de “leur sang”.

« Un témoignage de nostalgie et un hommage à la France coloniale »

En effet l’architecture de cette maison qui se trouve en Kabylie, a été construite à l’image de la Tour de fer qui se trouve en France. La maison bâtie par Ould Fella Omar dans le village d’Iferhounène à Tizi Ouzou, dont le propriétaire est un entrepreneur algérien âgé de 50 ans, avait pour ambition que cette demeure sort de l’ordinaire.

Une fois ce chantier extraordinaire achevé, et ce, après des mois de travaux, ce dernier l’a dévoilée la semaine dernière à la presse algérienne. En ce qui concerne les dimensions de cet édifice, il s’élève à une hauteur de 28 mètres, et s’établit sur 88 m² au cœur d’un terrain de 600 m², la ‘maison tour Eiffel’ se compose de huit étages. Il a également été construit autour de cette maison originale, une cour, une piscine, un stade et une aire de jeu qui seront bientôt opérationnels.

Bien que l’annonce de l’inauguration de cette maison ait amusé certains internautes, elle n’est pas du goût de certains politiciens tel que le sénateur du Front de libération national Abdelouaheb Benzaïm, qui y voit “un hommage à la culture française colonialiste » et exige sa démolition.

Le propriétaire justifie ce choix architectural en précisant que « la maison a aussi été conçue en référence à d’autres monuments du monde, l’allée menant à la maison ressemble beaucoup à la muraille de Chine et le sous-sol est aménagé à la façon des pyramides égyptiennes”, ajoutant que cette démarche est motivée par le désir de « booster le tourisme au niveau des reliefs montagneux kabyles ».