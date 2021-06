Sénat : Tebboune nomme un nouveau président du tiers présidentiel

Le président de la République a procédé, hier dimanche 27 juin 2021, à la nomination d’un nouveau président du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la nation.

L’avocat près la Cour suprême et le conseil d’État et membre du sénat, Saad Arous donc été nommé président du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la nation.

La nomination de Saad Arous à la tête du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Sénat est intervenue en remplacement de l’ancien ministre El Hachemi Djiar qui a occupé ce poste depuis 2016.

Pour rappel, Me Saad Arous avait été nommé, par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, le mois de juin de l’année dernière membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel.

Présidence : nomination d’un nouveau Conseiller

Par décret présidentiel daté du 10 juin 2021, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a nommé un conseiller chargé des organisations nationales et internationales et les organisations non gouvernementales.

Selon le décret publié dans le dernier journal officiel, « Hamid Lounaouci, est nommé conseiller auprès du Président de la République, chargé des organisations nationales et internationales et les organisations non gouvernementales ».