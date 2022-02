Sénat : la Moudjahida Djamila Boupacha décline sa nomination

Le chef de l’État a procédé, hier mardi 15 février 2022, à la désignation des membres du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel. Sauf que, l’une des personnalités désignées décline sa nomination. Cette personnalité n’est autre que la Moudjahida Djamila Boupacha.

Suite à l’annonce la liste des nouveaux membres du sénat au titre du tiers présidentiel, diffusée dans un communiqué de la présidence de la République, la Moudjahida Djamila Boupacha qui y figure, annonce qu’elle « décline sa nomination ».

Dans une lettre diffusée dans la soirée d’hier sur les réseaux sociaux, Mme Boupacha a tenu à apporter des précisions quant à « sa volonté et son avis sur la question » tout en déclinant cette nomination au poste de sénateur.

Cela intervient « suite à une information qui a été diffusée aujourd’hui (le 15 février 2022 NDLR) au journal de 20 h de la télévision algérienne, et qui porte sur l’annonce officielle de la liste du tiers présidentiel, sur laquelle mon nom figure parmi les personnalités choisies pour le poste de sénateur », peut-on lire dans la lettre.

Elle précise : « J’ai décliné cette proposition qui m’a été faite par les instances officielles en les remerciant de la confiance qu’ils ont placée en moi ». À ce propos, « je tiens à informer l’opinion publique, que Djamila Boupacha, ne fera pas partie du tiers présidentiel nommé », a-t-elle tranché.

D’ailleurs, Mme Djamila Boupacha tient également à préciser : « j’ai servi mon pays auprès de mes frères et sœurs en tant que Moudjahida et j’ai repris ma vie de citoyenne depuis et je tiens à le rester ».

Tebboune nomme les membres du tiers présidentiel

En fin de journée d’hier mardi, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a désigné mardi les membres du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, et ce, « conformément aux dispositions des articles 121 alinéa 3 et 122 alinéas 2 et 3 de la Constitution ».

Selon le communiqué de la Présidence de la République, les personnalités désignées devront siéger au sénat « pour un mandat de six (6) ans ». Il s’agit de « Hamza Al Sid Cheikh, Walid Aggoune, Mohamed Réda Oussehla, Kaddour Berradjaa, Leila Brahimi, Rabah Beghali, Abdelhak Benboulaid, Benali Benzaghou, Noureddine Benkortbi ».

Il s’agit également de « Djamila Boubacha, Ahmed Bouziane, Fayçal Boussedaria, Ghazi Djabri, Habib Douagui, Mokrane Rezki, Hamma Chouchane, Azzedine Abdelmadjid, Mohamed Amroune, Bakri Ghouma, Salah Laouir, Abdellah Messek, Azzouz Nasri, Aissa Naili, Nadjia Ouedjdi Demerdji, Dahou Ould Kablia, Hassan Younes ».