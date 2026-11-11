Semences de pomme de terre : 3 220 tonnes débarquent à Mostaganem pour lancer la saison

Un cargo baptisé « BOYANG CAPELLA » a déchargé 3 220 tonnes de semences de pomme de terre au port de Mostaganem.

Cette cargaison ouvre officiellement la campagne nationale d’importation destinée à la saison agricole 2026/2027. L’arrivage survient dans une période délicate pour la filière, entre tarifs qui s’emballent et rayons parfois dégarnis.

Mostaganem ouvre la campagne d’importation des semences de pomme de terre

L’Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) a confirmé l’accostage du navire au quai sud-ouest numéro 07. Il s’agit de la toute première livraison d’un programme plus large, piloté à l’échelle nationale. D’autres bateaux sont annoncés dans les prochaines semaines.

Ce calendrier n’a rien d’anodin. Les semences doivent parvenir aux exploitants avant le démarrage des plantations, faute de quoi tout le cycle se décale. Un retard à ce stade se répercute mécaniquement, plusieurs mois plus tard, sur les volumes disponibles chez les détaillants.

La filière repose en effet sur une succession de récoltes étalées sur l’année. Chaque saison dépend du bon déroulement de la précédente, ce qui fait de l’approvisionnement en plants un maillon particulièrement sensible de la chaîne.

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Les prix de la pomme de terre restent sous forte tension

Sur le terrain, la situation demeure compliquée. Depuis la fin octobre, plusieurs wilayas signalent des difficultés d’approvisionnement, avec un kilo qui grimpe parfois jusqu’à 150 dinars. Un tarif largement supérieur au seuil réglementaire fixé à 90 dinars.

Plusieurs explications circulent pour justifier cet écart. Les représentants des consommateurs pointent le stockage clandestin dans des entrepôts non déclarés, la multiplication des intermédiaires, mais aussi la période creuse qui sépare deux récoltes.

Contrôles renforcés et saisies se multiplient sur les marchés

Face à ces dérapages, les brigades de contrôle ont intensifié leurs sorties. À El M’Ghair, quinze quintaux ont été retirés de la vente début novembre, les lots étant proposés hors barème. Les commerçants concernés ont été convoqués.

Quelques jours plus tôt, une opération d’une autre ampleur avait visé le marché de gros de Boumerdès, où 3,5 tonnes de pommes de terre ont été saisies pour non-respect des tarifs. Les inspecteurs privilégient volontairement les plateformes de gros, là où se joue l’essentiel de la formation du prix final.

Cette offensive s’inscrit dans une stratégie plus globale. Le gouvernement avait annoncé en octobre un durcissement du contrôle des circuits de distribution, assorti d’une série de mesures d’urgence contre la spéculation et les hausses de prix, touchant aussi bien le stockage que le financement des producteurs.

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