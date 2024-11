Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : un prix national sera décerné aux meilleures start-up

Du 18 au 24 novembre, l’Algérie célèbre la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, un événement d’envergure qui rassemble les entrepreneurs, les porteurs de projets, les étudiants et les experts autour d’un objectif commun : transformer les idées en moteurs de croissance et d’innovation. Un nombre record de participants est attendu cette année, dont plus d’un million de jeunes.

Cette année, l’ouverture officielle de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat s’accompagne d’une nouveauté saisissante. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la création d’un Prix national récompensant les meilleures start-up du pays. Une initiative qui permettra d’encourager les jeunes talents et leur offrir un tremplin vers le succès.

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat en Algérie : un événement de prestige au service de l’innovation

L’inauguration de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat s’est tenu au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal à Alger. Cet événement a réuni des experts en entrepreneuriat, plusieurs ministres, ainsi que des acteurs institutionnels, à savoir :

Le GEN (Réseau global pour l’entrepreneuriat) ;

Le CREA (Conseil du renouveau économique algérien) ;

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

Les responsables des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire ;

De plus, Yacine Oualid, le ministre de l’Économie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, a pris tête de la cérémonie. Durant laquelle il a prononcé un discours au nom du Chef d’État, Abdelmadjid Tebboune.

Une occasion en or pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets algériens

Le président de la République a tenu un discours mobilisateur, soulignant que le prix national pour les meilleures start-up est une démarche qui repose sur la restructuration des mécanismes étatiques dédiés au soutien des microentreprises et sur l’accompagnement des porteurs de projets, notamment par les universités et les instituts de formation.

À ce titre, il affirme, « nous avons conforté les acquis réalisés dans ce domaine par la création du premier fonds public dédié aux start-up. Il s’agit du premier mécanisme du genre à l’échelle du continent africain, assurant un soutien public aux projets prometteurs, qui incarnent notre vision reposant sur la valorisation des compétences nationales et l’encouragement de l’investissement dans le secteur privé à travers des incitations significatives et inédites ».

Ce prestigieux prix reflète alors l’engagement de l’État à soutenir l’entrepreneuriat en Algérie comme pilier de la diversification économique. Il a donc pour objectif de :

Valoriser les talents algériens et encourager l’innovation et le passage de l’idée au projet concret ;

Stimuler la compétition saine entre les entrepreneurs et inciter à l'excellence ;

Permettre aux start-up de gagner en visibilité et de renforcer leur notoriété nationale et internationale ;

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de mettre en place un cadre fiscal et administratif propice à l’entrepreneuriat.

En somme, l’inauguration de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat a permis d’afficher l’ambition de faire de l’Algérie un pôle technologique africain. Ainsi, mettre en avant les success stories inspirantes, qui serviront de modèles pour les jeunes porteurs de projets.