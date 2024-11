Semaine arabe de l’UNESCO : l’héritage algérien s’invite à Paris

Le grand hall du siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris a accueilli les festivités de la première semaine arabe de l’UNESCO à Paris. Une célébration historique de la culture arabe.

L’événement, inauguré par l’ambassadrice de la Jordanie et présidente du groupe des ambassadeurs arabes à l’Unesco, Leena Alhadid, est l’occasion de mettre en lumière l’héritage arabe. Des tapisseries, des céramiques, des parfums et produits spécifiques à chaque pays ont transformé le grand hall du siège de l’UNESCO à Paris en un véritable Souk.

Visitors of #Arab_Week_at_UNESCO spent moments filled with heritage and culture on its first day in Paris, a scene embodying Arab unity and shared human values. pic.twitter.com/QL1lRNg5Ti

— المجموعة العربية لدى اليونسكو (@UnescoArabGroup) November 5, 2024