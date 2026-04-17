Lancement de « El Metro » : que propose la nouvelle application du métro d’Alger ?

Dans le cadre de la dynamique de numérisation des services publics impulsée par les autorités en charge du transport et de la modernisation du secteur, la Société d’exploitation du métro d’Alger (SEMA) a lancé « El Metro », une application mobile qui révolutionne l’accès au réseau.

Conçue pour dématérialiser l’achat des titres de transport, elle promet de simplifier le quotidien des usagers en réduisant les passages aux guichets, en limitant les files d’attente et en accélérant l’entrée dans les stations grâce à une billetterie 100 % digitale.

Application El Metro et modernisation de la billetterie du métro d’Alger par SEMA

L’application El Metro permet aux usagers d’acheter leurs tickets et abonnements directement depuis leurs smartphones, sans passage par les points de vente physiques.

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Le dispositif intègre une billetterie électronique basée sur le QR Code. Ce système autorise un contrôle rapide à l’entrée des stations via un billet dématérialisé affiché sur smartphone.

Les fonctionnalités principales annoncées :

Achat de tickets via mobile

Gestion des abonnements à distance

Génération de billets électroniques QR Code

Accès accéléré aux stations

Réduction des files d’attente aux guichets

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Selon SEMA, cette solution doit améliorer la fluidité des déplacements et limiter les congestions aux heures de pointe.

El Metro disponible sur Play Store : un outil de digitalisation du métro en Algérie

SEMA précise que l’application est disponible sur Google Play Store et s’adresse à l’ensemble des usagers du réseau.

Avec cette solution, le métro d’Alger introduit une gestion plus centralisée et digitale de la billetterie, en réduisant progressivement la dépendance aux infrastructures physiques.

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Enfin, avec El Metro, SEMA introduit une billetterie entièrement numérique basée sur le smartphone et le QR Code. Le dispositif vise à simplifier l’achat des titres de transport et à fluidifier l’accès aux stations du métro d’Alger.