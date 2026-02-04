Selon l’agence russe TASS : Washington menace Alger de « sanctions », en voici la raison

L’agence de presse russe TASS a rapporté que l’administration américaine pourrait imposer des sanctions à l’Algérie en raison de l’acquisition par le pays de plusieurs avions de chasse russes.

En effet, en février 2025, il a été confirmé que l’Algérie avait acquis des chasseurs de cinquième génération Su-57E. En adoptant cette technologie furtive russe, Alger devient le premier pays hors Russie à opérer cet appareil.

Cette montée en puissance militaire n’est pas passée inaperçue à Washington. Selon la même source, Robert Palladino, haut responsable au Département d’État américain, a exprimé sa préoccupation lors d’une audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat des États-Unis. Interrogé sur la possibilité de sanctions, il a indiqué : « Nous avons également pris connaissance de ces rapports médiatiques, et ils sont préoccupants. »

Pourquoi l’acquisition du Su-57 place l’Algérie sous le radar de la loi CAATSA ?

Le levier de pression américain porte un nom : CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Adoptée en 2017, cette législation impose des sanctions obligatoires à tout État réalisant des « transactions significatives » avec les secteurs de la défense russes.

« Le Département d’État s’est engagé à faire respecter la loi CAATSA, et des transactions comme celles que vous avez décrites pourraient déclencher cette décision », a martelé Robert Palladino face aux sénateurs, laissant entendre la possibilité de sanctions, selon la TASS.

Malgré cette fermeté, la diplomatie américaine marche sur des œufs. L’Algérie demeure un partenaire clé dans la lutte antiterroriste au Sahel et un fournisseur énergétique majeur pour l’Europe. Robert Palladino a d’ailleurs reconnu que Washington travaille « en étroite collaboration avec le gouvernement algérien sur les domaines d’intérêt commun ».

Cependant, l’acquisition du Su-57 semble avoir franchi une ligne stratégique. Le diplomate a révélé que les États-Unis utilisent actuellement leurs « leviers d’influence », souvent en privé, pour tenter de stopper ce qu’il qualifie de « comportements inacceptables ».

Le dossier est si sensible qu’une partie des échanges entre le Département d’État et le Sénat devra se poursuivre à huis clos, selon la même source. Cette discrétion suggère que des négociations de dernière minute ou des pressions spécifiques sont en cours, alors que l’Algérie, historiquement attachée à sa souveraineté en matière d’armement, semble peu disposée à reculer.