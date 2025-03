Selon Bonatiro, les Algériens fêteront l’Aïd El-Fitr en ce jour

Dans une déclaration à Dz News TV, l’astronome Loth Bonatiro a apporté des précisions sur la conjonction du Soleil et de la Lune, un événement astronomique crucial pour la détermination du début du mois sacré et, par conséquent, de la date de l’Aïd el-Fitr.

Selon ses explications, cette conjonction aura lieu le samedi 29 mars à 12 heures, heure de la capitale, ce qui correspond à 14 heures à l’heure de La Mecque.

Bonatiro a souligné que, lors de cette conjonction, le Soleil et la Lune seront alignés, marquant le début du nouveau mois lunaire. Cependant, il a précisé qu’à 14 heures, heure de La Mecque, le moment du zénith (midi) sera déjà passé, rendant impossible l’observation du croissant de lune à ce moment-là.

« À cette heure, le nouveau mois ne sera pas encore entré à La Mecque, et il ne sera pas possible d’observer le croissant lunaire, ni à La Mecque ni dans aucune autre partie du monde », a-t-il expliqué.

Sur la base de ces observations astronomiques, Loth Bonatiro a conclu que le 30 mars sera le jour qui complétera le mois sacré en cours. Ainsi, le premier jour du mois suivant, marquant la fin du Ramadan et le début de l’Aïd el-Fitr, sera le lundi 31 mars.

En résumé, selon les calculs de Bonatiro, le mois de Ramadan se prolongera jusqu’au 30 mars, faisant du lundi 31 mars le premier jour de l’Aïd.

Le premier jour de l’Aïd el-Fitr fixé au 30 mars 2025 selon cet institut astronomique égyptien

Si, selon Bonatiro, l’Aïd el-Fitr sera célébré le lundi 31 mars 2025, l’Institut National de Recherches Astronomiques et Géophysiques en Égypte confirme, quant à lui, que le premier jour du mois de Chawwal 1446 H correspondra au dimanche 30 mars 2025.

Dans un communiqué publié avant-hier soir, l’Institut a précisé que le croissant de lune de Chawwal apparaîtra juste après la conjonction, à exactement 13 heures, heure locale du Caire, le samedi 29 Ramadan 1446 H, correspondant au 29 mars 2025. Ce jour-là, le croissant sera observable dans plusieurs régions du monde, mais avec des durées de visibilité variables.

À La Mecque, le croissant restera visible pendant 7 minutes après le coucher du soleil, tandis qu’au Caire, il pourra être observé pendant 11 minutes. Dans les autres gouvernorats égyptiens, la visibilité oscillera entre 9 et 12 minutes.

Dans les capitales et villes arabes et islamiques, la durée d’observation variera de 3 à 19 minutes. Cependant, dans certaines villes comme Kuala Lumpur (Malaisie) et Jakarta (Indonésie), le croissant se couchera respectivement 5 et 7 minutes avant le soleil, rendant son observation impossible.

Sur la base des calculs astronomiques, l’Institut a confirmé que le premier jour du mois de Chawwal 1446 H, correspondant au premier jour de l’Aïd el-Fitr, sera le dimanche 30 mars 2025.