Selon Bonatiro, les Algériens fêteront l’Aïd El-Fitr en ce jour

L’astronome et astrophysicien algérien, Loth Bonatiro, a livré ses prévisions concernant la célébration de l’Aïd el-Fitr pour l’année 2026. Selon ses calculs, le premier jour de cette fête religieuse devrait coïncider avec le vendredi 20 mars.

S’exprimant lors d’une émission sur la chaîne One TV, le scientifique a précisé que les Algériens observeront cette année un jeûne de 29 jours. Selon lui, le mois de Ramadan, qui a débuté le 19 février dernier, s’achèvera le vendredi 20 mars prochain.

Le Dr Bonatiro a tenu à souligner que ces prévisions ne sont pas fortuites, affirmant qu’elles reposent sur des « calculs astronomiques et scientifiques d’une grande précision ».

Comme à l’accoutumée, ces données techniques apportent un éclairage scientifique en attendant la confirmation officielle de la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire.

Régulation du marché : Plus de 77 000 interventions durant la première décade du Ramadan

En parallèle des prévisions astronomiques, l’heure est au bilan sur le terrain commercial. Les services du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national ont déployé une activité intense durant les dix premiers jours du mois sacré, multipliant les contrôles pour stabiliser les prix et garantir l’approvisionnement.

Conformément aux directives de la ministre du secteur visant à préserver le pouvoir d’achat, pas moins de 3 004 brigades de contrôle ont été mobilisées. Ce dispositif a permis de réaliser un total impressionnant de 77 847 interventions, dont près de 3 000 effectuées de nuit pour contrer toute tentative de spéculation ou de fraude.

Ces opérations de répression des fraudes ont abouti à des résultats significatifs :

Infractions constatées : 10 330 infractions relevées et 10 101 procès-verbaux de poursuites judiciaires dressés.

Saisies : Plus de 144 tonnes de marchandises et 65 653 litres de produits divers ont été retirés du circuit, pour une valeur totale de 33,17 millions de DA.

Gains illicites : Le montant des profits illégaux identifiés s’élève à 1,41 milliard de DA.

Fermetures : 256 propositions de fermeture administrative ont été notifiées.

La surveillance s’est particulièrement concentrée sur les produits aux prix plafonnés (lait subventionné, pain, semoule, café, légumes secs et riz). Sur les 28 997 interventions ciblées dans ce créneau, 505 infractions ont été enregistrées, principalement liées au défaut d’affichage des prix ou à l’absence de facturation.

Concernant la filière boulangerie, le ministère note une stabilité satisfaisante : sur 2 211 boulangeries contrôlées (notamment à Alger, Annaba, Bouira ou encore Guelma), 97 % d’entre elles assurent une activité régulière. Les rares infractions signalées concernent majoritairement le non-respect des conditions d’hygiène.

Enfin, une note positive ressort de ce bilan : les 10 064 interventions spécifiquement dédiées à la lutte contre la spéculation illicite n’ont révélé aucune infraction majeure à ce jour, signe d’une meilleure discipline sur le marché en ce début de mois sacré.