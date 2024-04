Selon Bonatiro et Sirius, les Algériens fêteront l’Aïd El-Fitr en ce jour

L’astronome Loth Bonatiro a annoncé que le premier jour de l’Aïd el-Fitr 2024 coïncidera avec le mercredi 10 avril, selon ses prévisions.

Dans une déclaration au site « El Djazair El Jadida« , Bonatiro a précisé que le moment de la conjonction et du début du mois lunaire aura lieu le mercredi 10 avril, ce qui correspond au premier jour de l’Aïd el-Fitr et au premier jour du mois de Chawwal.

L’observation du croissant de lune débutera le 8 avril à 19h19 heure d’Alger, mais il ne sera pas possible de le voir en raison de la conjonction du soleil et de la lune.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2024 en France : le CFCM révèle la date du premier jour

« L’observation commence à 19h19 le mercredi soir, heure d’Alger, mais le croissant de lune se couche 3 minutes plus tard, à 19h22 exactement. À ce moment-là, le mois lunaire commence et la conjonction du soleil et de la lune se produit, ce qui signifie que le soleil et la lune sont au même niveau. Par conséquent, il est impossible de voir le croissant de lune, car il faut quelques heures pour que la lune s’éloigne du soleil », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que le 9 avril sera le dernier jour du mois de Ramadan, ce qui signifie que le jeûne durera 30 jours cette année. Le mercredi 10 avril sera donc le premier jour de Chawwal et de l’Aïd el-Fitr.

Bonatiro a également prédit qu’il y aura un consensus mondial sur la date de l’Aïd el-Fitr cette année, car il sera impossible de voir le croissant de lune dans la nuit du lundi 8 avril. Par conséquent, les musulmans du monde entier jeûneront 30 jours pendant le Ramadan cette année.

Fête de l’Aïd el-Fitr 2024 : Le 10 avril confirmé par l’Association Sirius d’Astronomie

Selon le communiqué de l’Association Sirius d’Astronomie, cette année, la conjonction lunaire se produira le lundi 8 avril à 19h21 heure d’Alger, soit après le coucher du soleil. De plus, la lune se couchera avant le soleil, rendant impossible l’observation du croissant lunaire, que ce soit à l’oeil nu ou avec des instruments.

En se basant sur des données scientifiques, le mois de Ramadan devrait donc comporter 30 jours, et l’Aïd el-Fitr serait célébré le mercredi 10 avril. Il est important de noter qu’une éclipse totale aura lieu ce jour-là, visible uniquement en Amérique du Nord.

🟢 À LIRE AUSSI : 1er jour Aïd el-Fitr 2024 : une association d’astronomie algérienne fixe la date

Le maximum de l’éclipse se produira à 19h17, confirmant l’absence de croissant lunaire au-dessus de l’horizon en Algérie le soir du lundi 8 avril. Concernant les pays qui ont débuté le Ramadan le dimanche 12 mars (Maroc, Iran, Jordanie, Oman, Afrique du Sud, Pakistan, Bengladesh, Indonésie, Inde), le 29ème jour du Ramadan sera le mardi 9 avril.

Bien que difficile, l’observation du croissant lunaire sera possible à l’oeil nu au Moyen-Orient et en Afrique. Ces pays pourraient donc célébrer l’Aïd el-Fitr le mercredi 10 avril, à l’exception de l’Indonésie, du Bengladesh et de l’Inde où l’observation du croissant s’annonce plus incertaine. Si le croissant n’est pas observé dans ces pays, l’Aïd el-Fitr y sera célébré le jeudi 11 avril.