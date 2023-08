Selon Bengrina, la Tunisie devrait bientôt normaliser ses relations avec Israël

Abdelkader Bengrina, le président du mouvement national El Bina, a exprimé que la normalisation entre l’État hébreu et la Tunisie était proche suite aux récentes visites d’un haut fonctionnaire d’un état du Golfe dans le pays.

Lors d’un discours donné lors d’un colloque portant sur les aspects de la crise au Niger, Bengrina a exprimé son souhait que l’État algérien « reste vigilant après les récentes visites en Tunisie, afin d’empêcher que cette normalisation de se produire ».

Tunisie : le Président Kaïs Saïed limoge la Première ministre Najla Bouden sans explications

Selon l’homme politique, cela pourrait arriver bientôt, très bientôt et il affirme qu’il est convaincu de ce fait. Les déclarations du chef du mouvement El Bina semblent être dirigées envers les Émirats arabes unis, où un haut responsable a récemment visité la Tunisie et a été reçu par le président Kaïs Saïed, selon les médias émiratis et tunisiens.

Bengrina a également mentionné une tentative précédente de cet État du Golfe d’acheter une base militaire au Niger, potentiellement pour les intérêts sionistes à la frontière algérienne. Il a noté que les autorités militaires avaient alors agi pour empêcher cette transaction et avaient persuadé le Niger de la refuser.

La proximité aux frontières algériennes

L’homme politique a aussi évoqué la tentative similaire de ce pays, en coopération avec « Israël », de répéter le même schéma avec la Mauritanie. Il a affirmé que de telles manœuvres représentent une menace pour l’Algérie.

Bengrina a souligné la proximité d’Israël à nos frontières occidentales suite à la normalisation des relations avec le Maroc. Il a également mentionné les projets israéliens visant à s’établir au Niger et en Mauritanie, avec le soutien des Émirats arabes unis.

| À LIRE AUSSI : Visite du MAE aux États-Unis : plusieurs sujets abordés lors du 1er jour

De plus, il a parlé la présence israélienne en Libye, un pays partageant près de 1 000 km de frontières avec l’Algérie. Bengrina a accusé le maréchal Haftar, figure dominante de l’est libyen, ainsi que son fils, d’avoir des liens avec Israël.