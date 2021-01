Selon Belhimer, « l’Algérie est exposée à la cybercriminalité » 

Le Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a révélé, ce jeudi, 7 janvier, que l’Algérie était l’un des pays les plus exposés à la cybercriminalité.

Dans un entretien accordé au site électronique Dzair News, le Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé que « l’Algérie est capable de faire face aux différentes formes de cybercriminalité », et ce « grâce à ses moyens juridiques et ses potentialités humaines et matérielles ».

En effet, le même responsable a révélé que « la société Kaspersky a fait échouer 95.000 attaques électroniques contre notre pays », soulignant qu’en 2018, « il a été classé premier pays arabe et 14e au monde à être exposé aux attaques électroniques ».

Dans ce même sens, le Ministre Belhimer a rajouté qu’en novembre 2020, « le site Facebook a démantelé sept (7) réseaux activant en faux comptes et pages dans cinq (5) pays dont le Maroc ».

Par ailleurs, le porte-parole du Gouvernement a assuré que « cette électronique « malveillante » est contrée au moment opportun », soulignant »l’efficacité des médias nationaux publics et privés », mais également « la réponse des citoyens aux détracteurs de l’Algérie sur les réseaux sociaux ».

M. Belhimer a fait savoir que « l’opérateur public Algérie Télécom a créé un centre opérationnel de cybersécurité », dans le but « de contrer toutes les attaques électroniques ciblant l’ensemble des structures de l’entreprise ».