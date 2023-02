Selma Mouloudji : l’Algérienne qui occupe un poste important à Meta

Passant par de grandes entreprises mondiales, l’Algérienne Selma Mouloudji a su se faire un nom et décrocher une place au sein du groupe américain Meta. Effectivement, la jeune algérienne a véhiculé une bonne image des jeunes algériens et des jeunes arabes en général. Titulaire d’un Master et d’un Doctorat en Sciences de la nature et de la vie en 2017, spécialité Protection et Gestion de l’environnement marin à l’université Houari Boumédiène à Alger, la jeune talentueuse ne s’est pas arrêtée là.

En effet, Selma Mouloudji a obtenu son diplôme de gestion en 2018 de l’université George Mason aux USA. Cela, après avoir bénéficié d’une bourse d’études du ministère des Affaires étrangères vers les États-Unis d’Amérique. Et ainsi, la jeune femme a commencé son ascendance professionnelle aux États-unis. En intégrant l’entreprise Citi, Selma a été chargée de la gestion d’un portefeuille qui compte plus de 50 entreprises.

Notamment, des entreprises privées, des entreprises financières et le secteur public. En tant qu’analyste d’affaires, son effort a permis de réaliser un bénéfice de 16 millions de dollars. À vrai dire, notre protagoniste a toujours été passionnée par l’action et l’initiative communautaire. De ce fait, elle a travaillé comme cheffe du comité de pilotage du ministère des affaires étrangères.

Selma Mouloudji a crée le premier blog audio anglophone en Algérie

Il convient de rappeler que la jeune femme a également participé à la création du premier blog audio anglophone en Algérie. Chose qui a permis aux jeunes algériens d’exprimer librement leurs idées durant quatre ans. Ayant une expérience significative dans le domaine de la communication, Selma Mouloudji a travaillé comme coordinatrice d’un projet pour le compte d’un organisme à but non lucratif.

Cela en vue de lutter contre la violence. Et créer aux jeunes un espace pour s’exprimer à travers l’art et l’orientation. La jeune ambitieuse a également occupé un poste important au sein du département du trésor des États-Unis. On notera, dans le même sillage, que Selma a occupé d’autres postes par lesquels elle a fait preuve d’ambition et de persévérance. On citera notamment CitiBank et IREX (International Research & Exchanges Board).

Aujourd’hui, Selma fait partie des figures algériennes les plus charismatiques. Elle qui s’est consacrée au service des jeunes algériens durant son temps libre. Et ce, en faisant part de son expérience. Car selon elle, investir dans la jeunesse est le meilleur type d’investissement pour une société durable.