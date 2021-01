Sellal et Ouyahia devant la justice pour l’affaire Condor 

La Cour d’Alger a prononcé, ce jeudi, 28 janvier, le verdict final dans l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne du Président déchu Abdelaziz Bouteflika. Seulement, les deux anciens Premiers Ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, devront, à nouveau, comparaître devant la justice, dimanche prochain, pour leur implication dans l’affaire Condor.

Condamnés à quinze (15) et douze (12) ans de prison pour leur implication dans l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne présidentielle de Bouteflika en 2019, les deux anciens Premiers Ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, devront comparaître à nouveau devant la Cour d’Alger, ce dimanche, 31 janvier, dans le procès en appel dans l’affaire Condor.

Selon les informations rapportées par nos confrères du journal francophone Le Soir d’Algérie, Sellal et Ouyahia avaient été condamnés, par le Tribunal de Sidi M’hamed le 30 novembre passé, à une peine de cinq (5) ans de prison chacun, assortie d’une amende de deux (2) millions de dinars. Les deux anciens Premiers Ministres étaient poursuivis pour « octroi de privilèges injustifiés au groupe Condor et ses filiales ».

En effet, les deux anciens hauts responsables auraient accordé « des facilitations pour la réalisation d’une usine de fabrication de médicaments GP Pharma dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Le procès de l’affaire Condor a également révélé que le groupe avait bénéficié de facilitations illégalement accordées par Ouyahia et Sellal pour la réalisation d’un centre dédié aux brûlés dans la wilaya de Skikda ».

Les deux anciens Premiers Ministres ont été condamnés pour « les irrégularités constatées lors de la conclusion de marchés avec l’opérateur public de téléphonie mobile, Mobilis, dans le cadre de l’acquisition de téléphones portables et tablettes auprès de Condor ».

Procès du montage automobile et du financement occulte : La Cour d’Alger rend son verdict final

Lors du troisième procès des accusés dans l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne présidentielle d’Abdelaziz Bouteflika, la Cour d’Alger a rendu son verdict final et a prononcé de lourdes peines d’emprisonnement assorties d’amendes. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été condamnés à des peines de quinze (15) et douze (12) ans de prison ferme, assorties d’amendes de deux (2) et d’un (1) millions de dinars.

Également impliqués dans cette affaire, l’ancien Ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, et l’ancien Ministre du Commerce, Mahdjoub Beda, ont été acquittés de l’accusation de corruption et condamnés, respectivement, à trois (3) et deux (2) ans de prison ferme.

Concernant les hommes d’affaires impliqués dans cette affaire, la Cour d’Alger a prononcé des peines d’emprisonnement allant de trois (3) à quatre (4) ans à l’encontre d’Ali Haddad, Ahmed Maazouz, Mohamed Bairi et Hassane Arbaoui.