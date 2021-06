Séjour en Algérie : comment obtenir son passeport français ?

L’Algérie est un magnifique pays situé au nord de l’Afrique. Depuis quelques années, cette belle nation est devenue le point de chute de millions de touristes chaque année. Ses paysages luxuriants, son histoire, ses sites touristiques sont autant de raisons qui motivent les visiteurs. Toutefois, pour pouvoir se rendre sans problème en Algérie, il est nécessaire de se munir de son passeport. Pour l’obtenir, quelques étapes essentielles sont à mettre en œuvre. Découvrez dans cet article la démarche pour obtenir son passeport français.

Pourquoi visiter l’Algérie ?

L’Algérie fait partie des plus grandes nations d’Afrique du Nord. Elle regroupe un grand nombre de merveilles qui méritent d’être visitées.

La gastronomie algérienne

L’Algérie est reconnue de par le monde pour sa cuisine à la fois diversifiée, délicieuse et savoureuse. Elle résulte d’un métissage parfait entre la cuisine nord-africaine et celle méditerranéenne. Au cours de votre séjour, vous pourrez profiter pour découvrir les plats nationaux à savoir le tajine et le couscous qui sont très appréciés des touristes. Vous pouvez aussi profiter pour goûter aux produits types tels que les dattes, les olives, le blé ou encore la clémentine qui sont réputés pour être les meilleurs au monde.

Au cours de votre périple, vous découvrirez aussi les produits de boulangeries algériennes faits de sucreries gourmandes et croquantes. Par ailleurs, pendant votre séjour, ne manquez pas de déguster la délicieuse pizza algérienne vantée par de nombreux touristes.

Le climat

Bordé au Nord par la mer méditerranée et au Sud par le désert du Sahara, l’Algérie se caractérise par un climat très doux et tempéré. Celui-ci est très agréable, quelle que soit la saison de l’année. Si vous vous y rendez en été, vous profiterez d’un climat plutôt chaud et sec. Par contre, en saison hivernale, il sera plutôt humide et doux. Ainsi, l’Algérie est une destination à privilégier pour ceux qui aiment voyager à tout moment de l’année.

Les déserts

Il est impossible de parler de l’Algérie sans parler des différents déserts qui sont à proximité. En effet, cette belle nation est composée de plus de 84% de paysages désertiques. Hormis le désert saharien, vous aurez la chance de découvrir plusieurs autres déserts comme Illizi ou encore Hoggar. Ces espaces impressionnants vous promettent déconnection et détente. De plus, cette découverte des territoires désertiques s’accompagne de plusieurs activités très intéressantes comme le quad ou encore la balade à dos de chameau. De quoi vivre des sensations uniques !

La culture algérienne

L’Algérie est un pays réputé pour sa diversité culturelle qui ne cesse de fasciner le monde. En effet, au Nord, l’on retrouve beaucoup plus des cultures berbères et les Arabes. Par contre, le Sud du pays se compose en majorité des Sahraouis et des Touareg.

L’architecture

Ancienne colonie française, l’Algérie est une nation riche en histoire. Aujourd’hui encore, elle conserve de nombreux vestiges du passé. Pendant votre séjour, vous aurez l’occasion de visiter les bâtiments de la colonisation française, mais aussi d’admirer les ruines des différentes civilisations à savoir Romaines, Espagnoles, Phéniciennes, vandales, Arabes et même Turcs. De plus, s’il vous reste encore du temps, profitez pour visiter les ruines romaines de Tipaza. Par ailleurs, la mosquée construite au XIe siècle, ainsi que les vestiges d’Hominidés sont des incontournables à ne pas manquer.

Quelle est la démarche pour obtenir son passeport pour l’Algérie ?

Aujourd’hui, la démarche à suivre pour l’obtention du passeport est plutôt simple et facile. Ceci est principalement dû à la modernisation des services administratifs de l’État. Ainsi, pour recevoir votre passeport, vous devez suivre quelques étapes.

Faire une demande en ligne

Depuis 2006, plus besoin de se déplacer pour effectuer la pré-demande de son passeport. Depuis chez vous, vous pouvez la réaliser, ceci en seulement quelques clics. Pour cela, il vous suffit de vous rendre ici et de remplir le formulaire de demande. Ceci ne vous prendra que 5 min maximum.

L’analyse de la demande

Après que vous ayez soumis votre demande, celle-ci sera analysée et traitée par les personnes responsables. Celles-ci vérifieront la validité des différentes pièces que vous avez transmises et analyseront les informations. Le traitement de votre dossier ne prendra que 48h au maximum. Après cela, vous recevrez votre pré-demande.

Se rendre à la mairie

Une fois que vous avez reçu votre pré-demande, vous pouvez vous diriger vers n’importe quelle mairie agréée. Une fois que vous y serez, un agent se chargera de vérifier vos différentes pièces et de vous prendre les empreintes. Pour gagner du temps, recherchez les mairies proposant un temps d’attente très réduit.

Qui peut faire une demande de passeport ?

La demande de passeport peut être uniquement réalisée par les personnes de nationalité française et vivant en France. Ainsi, si vous ne remplissez pas ces conditions, il est inutile d’entamer la démarche d’obtention. Par ailleurs, il est important de préciser que même les enfants, quel que soit leur âge, doivent aussi être munis de leur passeport pour un voyage en Algérie.

Quel est le délai de conception du passeport ?

Généralement, le délai de conception du passeport varie entre deux et trois semaines. Toutefois, ce délai peut être allongé surtout à l’approche de la période estivale. Ainsi, pour éviter les mauvaises surprises, vous pouvez considérer que le délai d’établissement du passeport est d’un mois au minimum.

