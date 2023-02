Séismes Turquie – Syrie : Tebboune salue les efforts de la protection civile

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a salué, hier le samedi 11 février 2023, les éléments de la Protection civile se trouvant en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les efforts de sauvetage et prise en charge des sinistrés après le séisme dévastateur qui a secoué les deux pays lundi 6 février dernier.

En effet, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a écrit sur son compte officiel Twitter : « A nos enfants de la Protection civile en Turquie et en Syrie, un grand salut à vous tous pour le sourire et le bonheur que vous semez entre nos frères en Turquie et en Syrie avec professionnalisme et héroïsme . » Ajoutant : « Vous êtes la fierté de L’Algérie et par la grâce de Dieu vous allez revenir sains et saufs ».

إلى أبنائنا من الحماية المدنية في تركيا وسوريا..تحية كبرى لكم جميعًا على ما تزرعونه من بسمة وسعادة بين أهلنا في تركيا وسوريا، بكل احترافية بل وبطولة..أنتم فخر الجزائر، وعدتم إلينا سالمين غانمين بحول الله — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 11, 2023

Il est à rappeler, que des équipes ont été dépêchées, en Turquie et en Syrie quelques heures après le séisme dévastateur ayant entrainé, des milliers de morts, et ce suite à une décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, l’Algérie a dépêché un détachement de 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades, dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Un deuxième détachement de 86 éléments de la Protection civile a également rejoint la Syrie.

