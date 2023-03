Séismes Turquie-Syrie : Tebboune honore les équipes de sauvetage algériennes

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd’hui, le dimanche 5 mars 2023, au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif-Rahal à Alger, la cérémonie de distinction de la mission algérienne dépêchée en Turquie et en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé la région le 6 février dernier.

En effet, le chef de l’Etat a honoré la mission algérienne compte envoyée en Turquie et en Syrie comptait des pilotes de l’Armée nationale populaire (ANP) relevant des Forces aériennes algériennes, des équipes de la Protection civile et du Croissant Rouge Algérien (CRA) qui ont fait preuve d’un courage à toute épreuve, d’un professionnalisme remarquable et d’un grand sens humanitaire lors des différentes interventions sur le terrain.

Nombre de secouristes et éléments de la protection civile envoyés en Turquie et Syrie

Le lundi 6 février, un premier groupe de la Protection civile, composé de 89 personnes, rappelle-t-on, est parti, sur ordre du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour la Turquie afin de participer aux opérations de sauvetage et de secours des victimes de ce séisme enregistré dans le sud pays, près de la Syrie.

De plus, Une seconde équipe constituée de 86 secouristes spécialisés dans les catastrophes naturelles de la protection civile a rallié lundi soir à partir de la base aérienne de Boufarik la Syrie pour participer aux opérations de secours.

En outre, la présidente du Croissant Rouge Algérien, Ibtissem Hamlaoui a annoncé que 40 bénévoles spécialisés dans les premiers secours ont été envoyés dans les zones sinistrées en vertu de cette opération humanitaire, indiquant que « les contacts restent permanents avec les Croissants rouges turc et syrien pour évaluer les besoins humanitaires des deux pays ».

De plus, l’Algérie a acheminé une aide humanitaire de 210 tonnes, constituée de 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie, et 95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie.