Séismes Turquie – Syrie : 8 vies sauvées par la protection civile algérienne

Depuis maintenant presque 48 heures, des éléments de la protection civile algérienne dépêchés en Turquie et en Syrie, sur ordre du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ce suite au séisme dévastateur suivi par de très fortes répliques ayant touché les deux pays, sont sur place pour venir en aide aux secouristes sur place.

Le bilan des interventions de la protection civile algérienne en Turquie et en Syrie fait état de plusieurs interventions, et en tout 6 personnes ont été sauvées et sorties des décombres vivantes.

D’après le bilan publié par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) durant la matinée d’aujourd’hui, le mercredi 8 février, en Turquie les éléments de la protection civile algérienne ont réussi à secourir et sortir 5 individus en vie coincés sous les décombres, à Adiyaman, malheureusement 14 personnes ont été sorties mortes.

Tandis, qu’en Syrie, les éléments de la protection civile algérienne ont réussi à secourir et sortir 1 seul individu en vie coincés sous les décombres, à Adiyaman, malheureusement 6 personnes ont été sorties mortes. Et ce toujours d’après un communiqué de la DGPC.

Quel est le bilan provisoire des séismes en Turquie et Syrie ?

Le bilan des victimes des puissants séismes, ayant frappé lundi plusieurs parties de la Turquie et de la Syrie, s’est alourdi à plus de 11.200 décès, et plus de 26.000 blessés selon les chiffres donnés par les autorités et les secouristes.

Le nombre de morts en Turquie atteint 8’574 a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’est rendu dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre, tandis que qu’en Syrie 2’662 corps ont été retirés des décombres.

Pour rappel, un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi matin le sud-est de la Turquie et les provinces nord de la Syrie. Le séisme a été suivi de fortes répliques.

