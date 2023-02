Séismes Turquie et Syrie : les prédictions glaçantes de Loth Bounatiro

Après le séisme qui a ébranlé la Turquie et la Syrie, plusieurs experts et chercheurs se sont prononcés à ce sujet. Parmi eux, on citera l’Algérien Loth Bounatiro. Pour rappel, celui-ci est un expert en astronomie et géophysique. En effet, l’expert a donné quelques explications sur les raisons qui sont à l’origine dudit tremblement de terre. D’ailleurs, il a apporté plus de détails sur l’activité sismique dans le monde entier.

Par le biais d’une déclaration accordée au média Sabq presse, Bounatiro a fait savoir que la planète passe actuellement par un changement géophysique. Et ce, depuis l’automne dernier. Selon ses dires, la planète assistera à plusieurs catastrophes naturelles. Étant donné que la terre est entrée dans une nouvelle phase. Celle-ci sera caractérisée par de nombreuses catastrophes .

Notamment, des séismes, des volcans et des tempêtes. À en croire les révélations du chercheur susmentionné, il ne s’agit que du début d’une phase d’activité intense. Au sujet des séismes qui se sont enchaînés dernièrement, Bounatiro a qualifié cette activité comme étant anormale et exceptionnelle. Dans ce sens, il estime que plusieurs séismes se produiront à l’avenir, dans tous les pays du monde, y compris en Algérie.

Activité sismique : Bounatiro lance un appel aux autorités algériennes

Rappelons que les deux séismes de ce lundi ont été suivis par plusieurs répliques. On notera également que plusieurs pays ont connu des secousses parallèlement à celle de la Turquie. Notamment, la Russie et le Kazakhstan. Au total, près de 27 pays ont été touchés. Le même intervenant a expliqué que les pays méditerranéens seront également concernés par cette activité sismique.

De ce fait, l’expert et chercheur algérien a lancé un appel aux autorités algériennes. En effet, Bounatiro estime que les autorités responsables doivent organiser des campagnes de sensibilisation. Et ce, afin de sensibiliser les citoyens par rapport à la gravité des séismes. Et leur donner des instructions de sécurité, en cas de survenance d’une telle catastrophe. Effectivement, l’Algérie n’est pas à l’abri !